Tamer Karadağlı'dan Nihal Yalçın itirafı! Altın Portakal'da yaşanılanların perde arkasını anlattı! "Kimse neden yaptığımı sormadı"

Önce ödülü alıp sonra konuşma yapmak gerekir. Birçok insan 'heyecandan oldu' dedi ama Altın Portakal'da bunu bir gün önceden söylüyorlar. Siz o ödülü kazandığınızı bilerek gidiyorsunuz. Dolayısıyla da daha hazırlıklı olması gerekirdi"