Tamer Karadağlı'dan Nihal Yalçın itirafı! Altın Portakal'da yaşanılanların perde arkasını anlattı! "Kimse neden yaptığımı sormadı"
Geçtiğimiz sene düzenlenen 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne Tamer Karadağlı ile Nihal Yalçın arasında yaşanılan mimik polemiği damga vurmuştu. Tamer Karadağlı, ödülünü vermek için beklediği Nihal Yalçın konuşurken yaptığı mimiklerle günlerce konuşulmuştu. Karadağlı, magazin gündeminde uzun süre yer tutan bu olaydan aylar sonra bir açıklamada bulundu. Ünlü oyuncu, olayın perde arkasını anlattı. İşte detaylar...
02.08.2022 23:45 - Son Güncelleme: 03.08.2022 00:46
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Haluk karakteriyle hafızalara kazınan oyuncularından Tamer Karadağlı, konuk olduğu bir programda Altın Portakal Film Festivali'nde oyuncu Nihal Yalçın konuşurken yaptığı çeşitli mimikler hakkında konuştu.
Gökay Kalaycıoğlu'nun sorularını yanıtlayan Tamer Karadağlı, "Altın Portakal'da yaşananlarda bir art niyet var mıydı?" sorusu üzerine şunları söyledi: "Kimse bana bu zamana kadar o mimikleri neden yaptığımı sormadı.
Önce ödülü alıp sonra konuşma yapmak gerekir. Birçok insan 'heyecandan oldu' dedi ama Altın Portakal'da bunu bir gün önceden söylüyorlar. Siz o ödülü kazandığınızı bilerek gidiyorsunuz. Dolayısıyla da daha hazırlıklı olması gerekirdi"