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Arka Sokaklar'ın Bahar Komiser'iydi... Merve Oflaz beyazlar içinde paylaştı gören dönüp bir daha baktı

Survivor ile adını duyuran Merve Oflaz, şampiyon olarak tamamladığı yarışmanın ardından oyunculuğa soyunmuştu. Muhteşem Yüzyıl ile Arka Sokaklar gibi yapımlarda rol alan ve Bahar Komiser karakteriyle hafızalara kazınan ünlü isim, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirmişti. Tatilin tadını çıkaran ve cesur kareler çektiren Merve Oflaz, son olarak beyaz elbisesiyle verdiği pozlarla gündem oldu. Oflaz'ın göğüs, sırt ve bacak dekolteli elbisesi çok konuşuldu. İşte o pozlar...

03.08.2022 00:01 - Son Güncelleme: 23.10.2022 12:24
Arka Sokaklar’ın Bahar Komiser’iydi... Merve Oflaz beyazlar içinde paylaştı! Hem göğüs hem sırt hem de bacak dekoltesiyle...

İlk olarak Var Mısın Yok Musun yarışmasında boy gösteren Merve Oflaz, 2010 yılında katıldığı Survivor yarışmasını kazandıktan sonra Türkiye çapında ün kazandı.

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Arka Sokaklar’ın Bahar Komiser’iydi... Merve Oflaz beyazlar içinde paylaştı! Hem göğüs hem sırt hem de bacak dekoltesiyle...

Şampiyon olarak tamamladığı yarışmanın ardından oyunculuğa soyunan Oflaz, 2011 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde yer aldı.

Arka Sokaklar’ın Bahar Komiser’iydi... Merve Oflaz beyazlar içinde paylaştı! Hem göğüs hem sırt hem de bacak dekoltesiyle...

Not Defteri ve Güzel Köylü gibi projelerde boy gösteren oyuncu, son olarak 2017 - 2021 yılları arasında Arka Sokaklar'da Bahar karakterine hayat verdi.

Arka Sokaklar’ın Bahar Komiser’iydi... Merve Oflaz beyazlar içinde paylaştı! Hem göğüs hem sırt hem de bacak dekoltesiyle...

Bahar Komiser rolüyle tanınan ve uzun zamandır ekranlarda olmayan oyuncu, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi.

Arka Sokaklar’ın Bahar Komiser’iydi... Merve Oflaz beyazlar içinde paylaştı! Hem göğüs hem sırt hem de bacak dekoltesiyle...

Tatilin tadını çıkaran ve cesur kareler çektiren Merve Oflaz, son olarak beyaz elbisesiyle verdiği pozlarla gündem oldu.

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