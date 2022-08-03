Arka Sokaklar'ın Bahar Komiser'iydi... Merve Oflaz beyazlar içinde paylaştı gören dönüp bir daha baktı
Survivor ile adını duyuran Merve Oflaz, şampiyon olarak tamamladığı yarışmanın ardından oyunculuğa soyunmuştu. Muhteşem Yüzyıl ile Arka Sokaklar gibi yapımlarda rol alan ve Bahar Komiser karakteriyle hafızalara kazınan ünlü isim, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirmişti. Tatilin tadını çıkaran ve cesur kareler çektiren Merve Oflaz, son olarak beyaz elbisesiyle verdiği pozlarla gündem oldu. Oflaz'ın göğüs, sırt ve bacak dekolteli elbisesi çok konuşuldu. İşte o pozlar...
03.08.2022 00:01 - Son Güncelleme: 23.10.2022 12:24
İlk olarak Var Mısın Yok Musun yarışmasında boy gösteren Merve Oflaz, 2010 yılında katıldığı Survivor yarışmasını kazandıktan sonra Türkiye çapında ün kazandı.
Tatilin tadını çıkaran ve cesur kareler çektiren Merve Oflaz, son olarak beyaz elbisesiyle verdiği pozlarla gündem oldu.