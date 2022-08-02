Demet Akalın’ın alkollü içeceği başından aşağı döktüğü garson suskunluğunu bozdu! Sosyal medya ayağa kalkmıştı...

"Yıllardır bulunduğumuz bu sektörün içerisinde bize öncelik tanıyan en önemli sanatçıların başında gelen isimlerden Demet Akalın ile yaşadığımız bu durum tamamen espri amaçlı, yıllardır içinde bulunduğumuz sektörde yapılan bir durumdur.