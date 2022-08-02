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Demet Akalın’ın alkollü içeceği başından aşağı döktüğü garson suskunluğunu bozdu! Sosyal medya ayağa kalkmıştı...

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Bodrum'da sahne aldığı bir mekanda kendisine getirilen alkollü içeceği beğenmediğini söyleyip garsonun başından aşağı döktü. O anların sosyal medyaya düşmesi üzerine de Akalın'a tepkiler çığ gibi büyüdü. Tepkilerin ardından ilk paylaşım Demet Akalın'dan gelirken videodaki şahıs garson olmadığını, mekanın işletmecisi olduğunu belirterek yaşanılanlar hakkında konuştu. İşte detaylar...

02.08.2022 23:06 - Son Güncelleme: 02.08.2022 23:07
Demet Akalın’ın alkollü içeceği başından aşağı döktüğü garson suskunluğunu bozdu! Sosyal medya ayağa kalmıştı...

Demet Akalın, önceki gün Bodrum'da sahne aldığı mekanda kendisine getirilen alkollü içeceği "Resmen elma suyu vermişsin bana" diyerek, garsonun başından aşağı döktü.

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Demet Akalın’ın alkollü içeceği başından aşağı döktüğü garson suskunluğunu bozdu! Sosyal medya ayağa kalmıştı...

Bu görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Birçok kişi, ünlü şarkıcıya tepki gösterdi.

Demet Akalın’ın alkollü içeceği başından aşağı döktüğü garson suskunluğunu bozdu! Sosyal medya ayağa kalmıştı...

Tepkilerin ardından beğenmediği içeceği garsonun başından aşağıya döken Demet Akalın sessizliğini bozdu.

Twitter gündeminin ilk sıralarına yerleşen Demet Akalın, eleştirilere cevap verdi.

Instagram hesabının hikaye kısmından Formula 1'deki alkollü içecek dökme geleneğinden bir fotoğraf paylaşan Akalın, "İlk sahnede ödeşeceğiz" ifadelerini kullandı.

Demet Akalın’ın alkollü içeceği başından aşağı döktüğü garson suskunluğunu bozdu! Sosyal medya ayağa kalmıştı...

"AŞAĞILIK BİR DURUM BARINDIRMAMAKTADIR"
Tüm bu yaşananların ardından videodaki şahıs isminin Murat Yaşar olduğunu belirterek Instagram hesabında şu açıklamayı yayınladı:

Demet Akalın’ın alkollü içeceği başından aşağı döktüğü garson suskunluğunu bozdu! Sosyal medya ayağa kalmıştı...

"Yıllardır bulunduğumuz bu sektörün içerisinde bize öncelik tanıyan en önemli sanatçıların başında gelen isimlerden Demet Akalın ile yaşadığımız bu durum tamamen espri amaçlı, yıllardır içinde bulunduğumuz sektörde yapılan bir durumdur.

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