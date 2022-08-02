Demet Akalın’ın alkollü içeceği başından aşağı döktüğü garson suskunluğunu bozdu! Sosyal medya ayağa kalkmıştı...
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Bodrum'da sahne aldığı bir mekanda kendisine getirilen alkollü içeceği beğenmediğini söyleyip garsonun başından aşağı döktü. O anların sosyal medyaya düşmesi üzerine de Akalın'a tepkiler çığ gibi büyüdü. Tepkilerin ardından ilk paylaşım Demet Akalın'dan gelirken videodaki şahıs garson olmadığını, mekanın işletmecisi olduğunu belirterek yaşanılanlar hakkında konuştu. İşte detaylar...
Demet Akalın, önceki gün Bodrum'da sahne aldığı mekanda kendisine getirilen alkollü içeceği "Resmen elma suyu vermişsin bana" diyerek, garsonun başından aşağı döktü.
Tepkilerin ardından beğenmediği içeceği garsonun başından aşağıya döken Demet Akalın sessizliğini bozdu.
Twitter gündeminin ilk sıralarına yerleşen Demet Akalın, eleştirilere cevap verdi.
Instagram hesabının hikaye kısmından Formula 1'deki alkollü içecek dökme geleneğinden bir fotoğraf paylaşan Akalın, "İlk sahnede ödeşeceğiz" ifadelerini kullandı.
"Yıllardır bulunduğumuz bu sektörün içerisinde bize öncelik tanıyan en önemli sanatçıların başında gelen isimlerden Demet Akalın ile yaşadığımız bu durum tamamen espri amaçlı, yıllardır içinde bulunduğumuz sektörde yapılan bir durumdur.