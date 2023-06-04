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Haberler Magazin Tamer Karadağlı'dan 'ihanetin bedelini ödedim' itirafı! 5 yıllık eşi Arzu Balkan 'tek gecelik olduğu için affettim' dedikten sonra yine aldatılmıştı

Tamer Karadağlı'dan 'ihanetin bedelini ödedim' itirafı! 5 yıllık eşi Arzu Balkan 'tek gecelik olduğu için affettim' dedikten sonra yine aldatılmıştı

Tamer Karadağlı'dan 'ihanetin bedelini ödedim' itirafı! 5 yıllık eşi Arzu Balkan 'tek gecelik olduğu için affettim' dedikten sonra yine aldatılmıştı... Çocuklar Duymasın dizisiyle evlerimize konuk olan Tamer Karadağlı, geçmişte eşini aldattığı haberleriyle gündeme bomba gibi düşmüştü. Arzu Balkan'ın açıklamaları ise ortalığı sallamıştı! İhanet ettiği eşi Arzu Balkan ile boşanan Tamer Karadağlı yaşanan ayrılık süreci hakkında konuştu. Tamer Karadağlı eski eşi Arzu Balkan ve biten evliliği hakkında bakın neler söyledi.

04.06.2023 12:54 - Son Güncelleme: 04.06.2023 13:05
Tamer Karadağlı’dan ’ihanetin bedelini ödedim’ itirafı! 5 yıllık eşi Arzu Balkan ’tek gecelik olduğu için affettim’ dedikten sonra yine aldatılmıştı

Tamer Karadağlı'dan 'ihanetin bedelini ödedim' itirafı! 5 yıllık eşi Arzu Balkan 'tek gecelik olduğu için affettim' dedikten sonra yine aldatılmıştı...

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Tamer Karadağlı’dan ’ihanetin bedelini ödedim’ itirafı! 5 yıllık eşi Arzu Balkan ’tek gecelik olduğu için affettim’ dedikten sonra yine aldatılmıştı

2002-2007 yılları arasında evli kaldığı oyuncu Arzu Balkan'ı iki kez aldattığı için boşanan Tamer Karadağlı, yıllar sonra sessizliğini bozdu.

Tamer Karadağlı’dan ’ihanetin bedelini ödedim’ itirafı! 5 yıllık eşi Arzu Balkan ’tek gecelik olduğu için affettim’ dedikten sonra yine aldatılmıştı

Ulusal bir kanalda yayınlanan programa konuk olan Tamer Karadağlı, yaşananlardan dolayı pişman olmadığını ve her şeyin bedelini ödediğini söyledi.

Tamer Karadağlı’dan ’ihanetin bedelini ödedim’ itirafı! 5 yıllık eşi Arzu Balkan ’tek gecelik olduğu için affettim’ dedikten sonra yine aldatılmıştı

Karadağlı, "Arzu senin ihanetini affetti mi?" sorusu üzerine de sözlerine şöyle devam etti:

Tamer Karadağlı’dan ’ihanetin bedelini ödedim’ itirafı! 5 yıllık eşi Arzu Balkan ’tek gecelik olduğu için affettim’ dedikten sonra yine aldatılmıştı

"Bilmiyorum, Arzu'ya bunu sormadım. Belki de içten içe hiç affetmemiştir. Kızcağız o zamanlar çok zor şeyler yaşadı. Onu inkar etmek mümkün değil. Öyle olması gerekiyordu, pişmanlıklara inanan biri değilim."

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