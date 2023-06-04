Arzum Onan, Mehmet Aslantuğ'dan boşandı, İstanbul'u terk etti! 'Belirsizlik korkutur, yalnızlıktan korkmuyorum' diyerek 27 yıllık evliliğe veda etmişti
Arzum Onan, Mehmet Aslantuğ'dan boşandı, İstanbul'u terk etti! 'Belirsizlik korkutur, yalnızlıktan korkmuyorum' diyerek 27 yıllık evliliğe veda etmişti... Başlarda boşanma haberlerini yalanlayan ünlü çift daha sonra haberlerin doğru olduğunu açıklamıştı. Can adında bir oğulları olan Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ mahkemeye el ele gitmesiyle dikkat çekmişti. Biten evlilikleri hakkında saygı ve sevgi ile bahseden ikiliden Arzum Onan İzmir Foça'ya gitti.
04.06.2023 13:36 - Son Güncelleme: 04.06.2023 13:36
Arzum Onan, Mehmet Aslantuğ'dan boşandı, İstanbul'u terk etti! 'Belirsizlik korkutur, yalnızlıktan korkmuyorum' diyerek 27 yıllık evliliğe veda etmişti...
"HASSAS BİR KONU, BURADA KONUŞULUR MU?"
Adliyeye girerken görüntülenen çiftten Arzum Onan, sorular üzerine "Arkadaşlar çok hassas bir konu. Böyle konuşulur mu ya?" derken Aslantuğ da sadece kolay gelsin dedi. İkili, adliyeye de el ele girdi.