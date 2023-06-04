Sibel Can'ın kızı Melisa, oğlu Engincan ve gelini Merve'den düşman çatlatan anlar! O pozları gören yorum yağmuruna tuttu: "Muhteşem üçlü..."
Sibel Can'ın kızı Melisa, oğlu Engincan ve gelini Merve'den düşman çatlatan anlar! O pozları gören yorum yağmuruna tuttu. Sibel Can çocuklarıyla sosyal medya gündeminde. Her fırsatta bir araya gelen ve aralarındaki güçlü bağ ile dikkat çeken Melisa Ural, Engincan Ural ve Merve Kaya Ural çıktıkları yurt dşı tatilinden paylaşımlar yaptı. Ayrılmaz üçlüye sosyal medyada, "Muhteşem üçlü" , "Harikasınız" yorumları yağdı. 17 yaşında şöhret basamaklarını tırmanırken delicesine aşık olduğu Hakan Ural ile gizlice evlenen ve bu evlilikten Engincan Ural ile Melisa Ural adında iki evlada sahip olan Sibel Can, ardından 2000 yılında başka bir evlilik yapmış ve Emir Aksüt adında bir erkek evlat daha dünyaya getirmişti.
04.06.2023 11:22 - Son Güncelleme: 04.06.2023 11:22
"MUHTEŞEM ÜÇLÜ..."
Sibel Can'ın kızı Melisa, oğlu Engincan ve gelini Merve'den düşman çatlatan anlar! O pozları gören yorum yağmuruna tuttu.
Ekim ayında oğlu Engincan Ural'ı evlendiren Sibel Can düğünün ardından , "Genç anne olmanın faydaları. Karşınızda annenin yanı sıra, bir de kayınvalide duruyor. Çok hoş bir duygu bu. Düğünde oğlum ve gelinimden daha çok ben eğlendim" demişti.
Sibel Can'ın kızı Melisa Uural ile abisinin eşi Merye Kaya Ural arasından su sızmıyor. İyi anlaşan ikili her fırsatta bir araya geliyor.