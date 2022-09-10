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Haberler Magazin Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de ünlü şarkıcı Pınar Aylin geceye damga vurdu! Bakın hangi soruda elendi

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de ünlü şarkıcı Pınar Aylin geceye damga vurdu! Bakın hangi soruda elendi

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine milyonları ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde ünlü şarkıcı Pınar Aylin geceye damga vurdu. 100 bin TL'lik soruya kadar gelen ünlü şarkıcı "Susam Sokağın"nda hangi kukulayı canlandıran oyuncuya NASA, çocukların uzaya ilgisini arttırmak için, 1986'da tüm mürettabatın öldüğü Challenger görevinde kostümüyle yer alması için teklif götürmüştür?" sorusunda yarışmaya veda etti.

10.09.2022 01:41 - Son Güncelleme: 10.09.2022 01:41
Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de ünlü şarkıcı Pınar Aylin geceye damga vurdu! Bakın hangi soruda elendi

Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine milyonları ekranları başına kilitledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de ünlü şarkıcı Pınar Aylin geceye damga vurdu! Bakın hangi soruda elendi

Milyoner'in yayınlanan son bölümünde ünlü şarkıcı Pınar Aylin geceye damga vurdu. "Susam Sokağın"nda hangi kukulayı canlandıran oyuncuya NASA, çocukların uzaya ilgisini arttırmak için, 1986'da tüm mürettabatın öldüğü Challenger görevinde kostümüyle yer alması için teklif götürmüştür?" sorusunun cevabı şaşkınlık yarattı.

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de ünlü şarkıcı Pınar Aylin geceye damga vurdu! Bakın hangi soruda elendi

SORU: "Susam Sokağın"nda hangi kukulayı canlandıran oyuncuya NASA, çocukların uzaya ilgisini arttırmak için, 1986'da tüm mürettabatın öldüğü Challenger görevinde kostümüyle yer alması için teklif götürmüştür?"


CEVAP: MİNİK KUŞ (C)

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de ünlü şarkıcı Pınar Aylin geceye damga vurdu! Bakın hangi soruda elendi

İşte habere ilişkin tüm detaylar ve Kenan İmirzalıoğlu'nun Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünden kareler...

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de ünlü şarkıcı Pınar Aylin geceye damga vurdu! Bakın hangi soruda elendi
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