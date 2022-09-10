Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de ünlü şarkıcı Pınar Aylin geceye damga vurdu! Bakın hangi soruda elendi

Milyoner'in yayınlanan son bölümünde ünlü şarkıcı Pınar Aylin geceye damga vurdu. "Susam Sokağın"nda hangi kukulayı canlandıran oyuncuya NASA, çocukların uzaya ilgisini arttırmak için, 1986'da tüm mürettabatın öldüğü Challenger görevinde kostümüyle yer alması için teklif götürmüştür?" sorusunun cevabı şaşkınlık yarattı.