Cüneyt Arkın'ın davalık olan mirasında eski eş Güler Mocan'dan şok iddialar "Kızı Filiz'le görüşmesi yasaktı haksızlık yapıldığını söylemişti"

300'den fazla filmde rol alan Cüneyt Arkın'ın hayatının en büyük sırlarından biri ise görüşmediği kızı. Arkasında hafızalarda yer eden sayısız film bırakan usta sanatçının, Güler Mocan'la (1965-1969) evliliğinden dünyaya gelen kzıı Filiz Canlı babasının mirası için düğmeye basmıştı. Canlı'nın açtığı davada Ediz Hun ve İlkim Karaca tanık olarak ifade verirken, Filiz Canlı'nın annesi Güler Mocan'ın iddiaları herkesi şaşırttı. işte detaylar...
Cüneyt Arkın'ın mirası davalık oldu. Cüneyt Arkın'ın ilk eşinden olan kızı Filiz Cüreklibatır, babasının ölümünden 1,5 yıl sonra üvey annesi ve iki kardeşine dava açmıştı.
Cüneyt Arkın'ın ilk eşinden olan kızı Filiz Cüreklibatır'ın mirastan mal kaçırdıkları iddiasıyla üvey annesi Betül Cüreklibatır ile kardeşleri Murat Arkın ve Kaan Cüreklibatır'a açtığı davada tanıklar dinlenmeye başlandı.
İlk duruşmada Filiz Cüreklibatır'ın tanığı annesi Güler Mocan, Betül Cüreklibatır'ın tanıkları ise Ediz Hun, Tuğrul Meteer ve İlkim Karaca'ydı.