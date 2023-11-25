Cüneyt Arkın'ın davalık olan mirasında eski eş Güler Mocan'dan şok iddialar "Kızı Filiz'le görüşmesi yasaktı haksızlık yapıldığını söylemişti"

300'den fazla filmde rol alan Cüneyt Arkın'ın hayatının en büyük sırlarından biri ise görüşmediği kızı. Arkasında hafızalarda yer eden sayısız film bırakan usta sanatçının, Güler Mocan'la (1965-1969) evliliğinden dünyaya gelen kzıı Filiz Canlı babasının mirası için düğmeye basmıştı. Canlı'nın açtığı davada Ediz Hun ve İlkim Karaca tanık olarak ifade verirken, Filiz Canlı'nın annesi Güler Mocan'ın iddiaları herkesi şaşırttı. işte detaylar...