Tam bir yıl geçti! Özkan Uğur'un oğlu Alişan Uğur’dan duygusal paylaşım: Seni çok özledim! | Özkan Uğur'un hesabından ilk kez paylaşım

MFÖ'nün unutulmaz ismi Özkan Uğur vefatının birinci yılında sevenleri ve oğlu tarafından unutulmadı. Ölümünün ardından ilk kez resmi sosyal medya hesabından yapılan Özkan Uğur video paylaşımına ünlü isimlerden yorum yağdı. Mazhar Alanson'dan Ragıp Savaş'a, Mine Tugay'dan Melek Baykal'a, Behzat Uygur'dan Aylin Aslım'a birçok isim videonun altına yorum yaptı. Özkan Uğur'un oğlu Alişan Uğur ise babası ile birlikte olduğu kareleri paylaşım duygusal sözler yazdı.
Neşesi ve enerjisiyle hafızalara kazınan MFÖ grubunun solistlerinden Özkan Uğur'un vefatının üzerinden tam bir yıl geçti.
2 kez lenf kanserini yenen Özkan Uğur, 3. Savaşında maalesef başarılı olamadı. 8 Temmuz 2023 tarihinde hayata gözlerini yuman Özkan Uğur başta oğlu olmak üzere sevenlerini derinden üzdü.
7'den 77'ye birçok kişinin sevdiği Özkan Uğur, ölüm yıldönümünde de unutulmadı.