Kemal Sunal ile birlikte rol almıştı! Tokatçı Şevket'in şimdiki hali şoke etti! Gören gözlerine inanamıyor

1983 yılında vizyona giren ve komedi türünün unutulmaz yapıtlarından biri olarak kabul edilen "Tokatçı" filmi, izleyenleri kendine hayran bırakmıştır. Bu filmde Şevket Altuğ, kendi gerçek hayat hikayesini canlandırarak büyük takdir toplarken, efsanevi oyuncu Kemal Sunal da Osman karakteri ile başrolde yer almıştır. Ali Şen gibi değerli oyuncuların da yer aldığı geniş kadrosuyla dikkat çeken "Tokatçı", yıllar geçmesine rağmen televizyon ekranlarında tekrar tekrar yayınlanarak izleyicilere eğlenceli dakikalar sunmaya devam etmektedir.