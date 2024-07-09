Resmen 19 yıllık eşi Ezgi Can Ural'ın kopyası! 56'lık Hakan Ural'ın '3 numara' dediği kızı Gisela koca kız oldu! "Esmer güzelleri..."

Ünlü televizyoncu ve sunucu Hakan Ural'ın küçük kızı Gisela, babasının paylaşımlarıyla bir kez daha gündeme geliyor. Sibel Can ile olan evliliğinden Engincan ve Melisa adında iki çocuğu olan Ural, 2005 yılında Ezgi Can Ural ile dünyaevine girmişti. "3 numara" diyerek sevgiyle bahsettiği kızı Gisela, bu evlilikten dünyaya gelmişti.