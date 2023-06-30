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Tam 72 kilo verdi sonra aşkı buldu! Bambaşka birine dönüşen Esin Gündoğdu sevgilisiyle paylaştı her gün biraz daha eriyor! Son hali...

Son olarak Yeni Gelin adlı dizide rol alan ve bir süredir ortalarda görünmeyen oyuncu Esin Gündoğdu şimdilerde atv ekranlarının yeni dizisi Vermem Seni Ellere dizisiyle ekranlara döndü. Ancak gelin görün ki Esin Gündoğdu'yu kimse tanıyamıyor. Hep tontiş halleriyle hatırladığımız Esin Gündoğdu, sağlığı için harekete geçmiş kendi imkanlarıyla, 2 yılda tam 72 kilo vermişti. Son haliyle herkesi şaşkına çeviren Gündoğdu bu kez sevgilisiyle paylaşım yaptı. İşte detaylar...

30.06.2023 16:38 - Son Güncelleme: 30.06.2023 16:38
Tam 72 kilo verdi sonra aşkı buldu! Bambaşka birine dönüşen Esin Gündoğdu sevgilisiyle paylaştı her gün biraz daha eriyor! Son hali...

Ekranların aranan komedi oyuncularından Esin Gündoğdu, geçtiğimiz yıllarda ameliyat olmadan sadece sağlıklı beslenerek 2 yılda 72 kilo vermiş bambaşka bir görünüme kavuşmuştu. Şimdilerde Vermem Seni Ellere dizisiyle ekranlara geri dönmeye hazırlanan Gündoğdu son haliyle şaşkına çevirdi.

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Tam 72 kilo verdi sonra aşkı buldu! Bambaşka birine dönüşen Esin Gündoğdu sevgilisiyle paylaştı her gün biraz daha eriyor! Son hali...

Son hali ile övgüleri toplayan Esin Gündoğdu değişimi ile ağızları açık bırakıyor.

Tam 72 kilo verdi sonra aşkı buldu! Bambaşka birine dönüşen Esin Gündoğdu sevgilisiyle paylaştı her gün biraz daha eriyor! Son hali...

Yer aldığı Aşk Yeniden dizisindeyken 138 kilo ile diyete başlayan Esin Gündoğdu, şimdilerde fit hali ile hayran bırakıyor.

Tam 72 kilo verdi sonra aşkı buldu! Bambaşka birine dönüşen Esin Gündoğdu sevgilisiyle paylaştı her gün biraz daha eriyor! Son hali...

Değişimi ile ağızları açık bırakan Esin Gündoğdu'nun şu sıralar ayakları aşktan yerden kesiliyor.

Tam 72 kilo verdi sonra aşkı buldu! Bambaşka birine dönüşen Esin Gündoğdu sevgilisiyle paylaştı her gün biraz daha eriyor! Son hali...

Adeta kendini baştan yaratan Esin Gündoğdu sonra da aşkı bulmuştu.

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