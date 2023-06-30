Tam 72 kilo verdi sonra aşkı buldu! Bambaşka birine dönüşen Esin Gündoğdu sevgilisiyle paylaştı her gün biraz daha eriyor! Son hali...

Ekranların aranan komedi oyuncularından Esin Gündoğdu, geçtiğimiz yıllarda ameliyat olmadan sadece sağlıklı beslenerek 2 yılda 72 kilo vermiş bambaşka bir görünüme kavuşmuştu. Şimdilerde Vermem Seni Ellere dizisiyle ekranlara geri dönmeye hazırlanan Gündoğdu son haliyle şaşkına çevirdi.