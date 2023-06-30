Tam 72 kilo verdi sonra aşkı buldu! Bambaşka birine dönüşen Esin Gündoğdu sevgilisiyle paylaştı her gün biraz daha eriyor! Son hali...
Son olarak Yeni Gelin adlı dizide rol alan ve bir süredir ortalarda görünmeyen oyuncu Esin Gündoğdu şimdilerde atv ekranlarının yeni dizisi Vermem Seni Ellere dizisiyle ekranlara döndü. Ancak gelin görün ki Esin Gündoğdu'yu kimse tanıyamıyor. Hep tontiş halleriyle hatırladığımız Esin Gündoğdu, sağlığı için harekete geçmiş kendi imkanlarıyla, 2 yılda tam 72 kilo vermişti. Son haliyle herkesi şaşkına çeviren Gündoğdu bu kez sevgilisiyle paylaşım yaptı. İşte detaylar...
30.06.2023 16:38 - Son Güncelleme: 30.06.2023 16:38
Yer aldığı Aşk Yeniden dizisindeyken 138 kilo ile diyete başlayan Esin Gündoğdu, şimdilerde fit hali ile hayran bırakıyor.