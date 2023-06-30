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Haberler Magazin 8 yıllık evliliği biten Ceyda Düvenci sonunda itiraf etti! “Çok pişman olursun” Gözler Bülent Şakrak’ta! Bakın kim boşanmak istemiş...

8 yıllık evliliği biten Ceyda Düvenci sonunda itiraf etti! “Çok pişman olursun” Gözler Bülent Şakrak’ta! Bakın kim boşanmak istemiş...

İlk evliliğini 2000-2002 yılları arasında yapan Ceyda Düvenci, 2008'te nikah masasına oturduğu Engin Akgün'den Melisa adında bir kızı oldu. Engin Akgün'den 2013'te boşanan Düvenci, 2015 yılında meslektaşı Bülent Şakrak ile dünyaevine girdi. Mutlu aile pozlarıyla sık sık gündem olan oyuncu çifte, nazar değdi. Boşanma haberleriyle gündeme gelen ikiliden Ceyda Düvenci, geçen hafta yaptığı paylaşımla iddiaları doğruladı. Düvenci, şimdi ise takipçisinin sorusu üzere yaptığı itirafla tüm dikkatleri üzerine çekti. Oyuncunun itirafının ardından gözler eşine çevrildi. İşte detaylar...

takvim.com.tr
30.06.2023 16:09 - Son Güncelleme: 30.06.2023 16:09
8 yıllık evliliği biten Ceyda Düvenci sonunda itiraf etti! “Çok pişman olursun” Gözler Bülent Şakrak’ta! Bakın kim boşanmak istemiş...

Kızı Melisa Nur Akgün'ün babası Engin Akgün ile 2008-2013 yılları arasında evli kalan Ceyda Düvenci, 2015 yılında dünyaevine girdiği Bülent Şakrak'la boşanacakları yönündeki haberlerle sık sık magazin gündeminde yer aldı.

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8 yıllık evliliği biten Ceyda Düvenci sonunda itiraf etti! “Çok pişman olursun” Gözler Bülent Şakrak’ta! Bakın kim boşanmak istemiş...

Son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden olan Düvenci, geçen hafta yaptığı bir paylaşımla iddiaları adeta doğruladı.

8 yıllık evliliği biten Ceyda Düvenci sonunda itiraf etti! “Çok pişman olursun” Gözler Bülent Şakrak’ta! Bakın kim boşanmak istemiş...

Düvenci, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Bazen istemesen de bambaşka bir yola çıkmak zorunda kalırmışsın... sözler yetersiz kalırmış bazen...

8 yıllık evliliği biten Ceyda Düvenci sonunda itiraf etti! “Çok pişman olursun” Gözler Bülent Şakrak’ta! Bakın kim boşanmak istemiş...

Evet gözlerim hüzünlü baksa da gülmeye devam edeceğim... Ve hayat sana yine de teşekkür ederim, vardır benim için bir planın hep bilirim...

8 yıllık evliliği biten Ceyda Düvenci sonunda itiraf etti! “Çok pişman olursun” Gözler Bülent Şakrak’ta! Bakın kim boşanmak istemiş...

Akışa bıraktım kendimi, gelecek günlerin güzelliğine güveniyorum... Ateş böcekleri iyidir... Bir de sinek kuşları, bir de kırlangıçlar ve baykuşlar..."

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