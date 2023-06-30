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Haberler Magazin Tuğba Ekinci bikinisi ile evin içinde turladı! “Siz hala estetikle güzel olmaya çalışın” deyip yayınladı! O görüntüler tepki topladı

Tuğba Ekinci bikinisi ile evin içinde turladı! “Siz hala estetikle güzel olmaya çalışın” deyip yayınladı! O görüntüler tepki topladı

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Tuğba Ekinci, Instagram sayfasında yayınladığı son görüntülerle çok konuşuldu. Evinin içinde bikinisi ile turladığı anları yayınlayan Ekinci, "Siz hala estetikle güzel olmaya çalışın. No botox no estetik no slikon no filtre" dedi. Şarkıcının paylaşımı kısa sürede gündem olurken birçok kişinin tepkisini de çekti. İşte o paylaşım...

30.06.2023 16:46 - Son Güncelleme: 30.06.2023 17:11
Tuğba Ekinci bikinisi ile evin içinde turladı! “Siz hala estetikle güzel olmaya çalışın” deyip yayınladı! O görüntüler tepki topladı

Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi.

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Tuğba Ekinci bikinisi ile evin içinde turladı! “Siz hala estetikle güzel olmaya çalışın” deyip yayınladı! O görüntüler tepki topladı

Sosyal medyayı aktif kullanan Ekinci, Instagram'da yaptığı çok konuşulan pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Tuğba Ekinci bikinisi ile evin içinde turladı! “Siz hala estetikle güzel olmaya çalışın” deyip yayınladı! O görüntüler tepki topladı

Ünlü şarkıcı, bikinisi ile evi turladığı anları kayıt altına alarak sosyal medya hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Tuğba Ekinci bikinisi ile evin içinde turladı! “Siz hala estetikle güzel olmaya çalışın” deyip yayınladı! O görüntüler tepki topladı

Ekinci, paylaşımının altına da "Siz hala estetikle güzel olmaya çalışın. No botox no estetik no slikon no filtre" notunu ekledi.

Tuğba Ekinci bikinisi ile evin içinde turladı! “Siz hala estetikle güzel olmaya çalışın” deyip yayınladı! O görüntüler tepki topladı

Şarkıcının paylaşımı kısa sürede gündem olurken birçok kişinin tepkisini de çekti.

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