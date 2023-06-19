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Haberler Magazin Tam 72 kilo verdi son halini gören bakakaldı! Vermem Seni Ellere'yle ekrana dönen Esin Gündoğdu'yu önce kimse tanımayadı sonra inanamadı

Tam 72 kilo verdi son halini gören bakakaldı! Vermem Seni Ellere'yle ekrana dönen Esin Gündoğdu'yu önce kimse tanımayadı sonra inanamadı

Son olarak Yeni Gelin adlı dizide rol alan ve bir süredir ortalarda görünmeyen oyuncu Esin Gündoğdu şimdilerde atv ekranlarının yeni dizisi Vermem Seni Ellere dizisiyle ekranlara dönüyor. Ancak gelin görün ki Esin Gündoğdu'yu kimse tanıyamıyor. Radikal bir kararla sağlığı için harekete geçen usta oyuncu kendi imkanlarıyla, 2 yılda tam 72 kilo vermişti. Instagram hesabında yaptığı paylaşımlarla ne denli zayıfladığını gösteren Gündoğdu'nun, Vermem Seni Ellere'deki hali görenleri adeta şaşkına çevirdi. İşte detaylar...

19.06.2023 11:25 - Son Güncelleme: 19.06.2023 11:26
Tam 72 kilo verdi son halini gören bakakaldı! Vermem Seni Ellere’yle ekrana dönen Esin Gündoğdu’yu önce kimse tanımayadı sonra inanamadı

Ekranların aranan komedi oyuncularından Esin Gündoğdu, geçtiğimiz yıllarda ameliyat olmadan sadece sağlıklı beslenerek 2 yılda 72 kilo vermiş bambaşka bir görünüme kavuşmuştu. Şimdilerde Vermem Seni Ellere dizisiyle ekranlara geri dönmeye hazırlanan Gündoğdu son haliyle şaşkına çevirdi.

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Tam 72 kilo verdi son halini gören bakakaldı! Vermem Seni Ellere’yle ekrana dönen Esin Gündoğdu’yu önce kimse tanımayadı sonra inanamadı

Son hali ile övgüleri toplayan Esin Gündoğdu değişimi ile ağızları açık bırakıyor.

Tam 72 kilo verdi son halini gören bakakaldı! Vermem Seni Ellere’yle ekrana dönen Esin Gündoğdu’yu önce kimse tanımayadı sonra inanamadı

Yer aldığı Aşk Yeniden dizisindeyken 138 kilo ile diyete başlayan Esin Gündoğdu, şimdilerde fit hali ile hayran bırakıyor.

Tam 72 kilo verdi son halini gören bakakaldı! Vermem Seni Ellere’yle ekrana dönen Esin Gündoğdu’yu önce kimse tanımayadı sonra inanamadı

Değişimi ile ağızları açık bırakan Esin Gündoğdu'nun şu sıralar ayakları aşktan yerden kesiliyor.

Tam 72 kilo verdi son halini gören bakakaldı! Vermem Seni Ellere’yle ekrana dönen Esin Gündoğdu’yu önce kimse tanımayadı sonra inanamadı

Adeta kendini baştan yaratan Esin Gündoğdu sonra da aşkı bulmuştu.

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