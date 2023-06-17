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Haberler Magazin Burcu Özberk'in sonu da Hadise gibi oldu yandı kavruldu! Dekoltesiyle verdiği ayna pozunda ortaya çıktı Burcu'nun bu hali olay

Burcu Özberk'in sonu da Hadise gibi oldu yandı kavruldu! Dekoltesiyle verdiği ayna pozunda ortaya çıktı Burcu'nun bu hali olay

Dizisinin reytinglere yenik düşmesinin ardından soluğu tatil için İtalya'da alan 33 yaşında oyuncu Burcu Özberk, son paylaşımıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Zaman zaman cesur paylaşımlarıyla çok konuşulan Burcu Özberk, tatil için gittiği İtalya'da Hadise gibi güneşin azizliğine uğradı. Son paylaşımında kıpkırmızı görünen Özberk, güzelliğiyle de göz kamaştırdı. İşte detaylar...

17.06.2023 14:32 - Son Güncelleme: 17.06.2023 15:27
Burcu Özberk’in sonu da Hadise gibi oldu yandı kavruldu! Dekoltesiyle verdiği ayna pozunda ortaya çıktı Burcu’nun bu hali olay

Burcu Özberk de tıpkı Hadise gibi güneşin azizliğine uğradı. İşte haberin detayları...

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Burcu Özberk’in sonu da Hadise gibi oldu yandı kavruldu! Dekoltesiyle verdiği ayna pozunda ortaya çıktı Burcu’nun bu hali olay

Ünlü oyuncu Burcu Özberk, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettiriyor.

Burcu Özberk’in sonu da Hadise gibi oldu yandı kavruldu! Dekoltesiyle verdiği ayna pozunda ortaya çıktı Burcu’nun bu hali olay

Instagram hesabında yaptığı paylaşımlarla gündem olan Özberk, olay yaratan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Burcu Özberk’in sonu da Hadise gibi oldu yandı kavruldu! Dekoltesiyle verdiği ayna pozunda ortaya çıktı Burcu’nun bu hali olay

Dizisi reytinglere yenik düşünce tatil için İtalya'ya giden Burcu Özberk, kıpkırmızı halleriyle paylaşım yaptı.

Burcu Özberk’in sonu da Hadise gibi oldu yandı kavruldu! Dekoltesiyle verdiği ayna pozunda ortaya çıktı Burcu’nun bu hali olay

İŞTE ÖZBERK'İN O PAYLAŞIMLARI

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