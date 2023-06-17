Burcu Özberk'in sonu da Hadise gibi oldu yandı kavruldu! Dekoltesiyle verdiği ayna pozunda ortaya çıktı Burcu'nun bu hali olay
Dizisinin reytinglere yenik düşmesinin ardından soluğu tatil için İtalya'da alan 33 yaşında oyuncu Burcu Özberk, son paylaşımıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Zaman zaman cesur paylaşımlarıyla çok konuşulan Burcu Özberk, tatil için gittiği İtalya'da Hadise gibi güneşin azizliğine uğradı. Son paylaşımında kıpkırmızı görünen Özberk, güzelliğiyle de göz kamaştırdı. İşte detaylar...
17.06.2023 14:32 - Son Güncelleme: 17.06.2023 15:27
Dizisi reytinglere yenik düşünce tatil için İtalya'ya giden Burcu Özberk, kıpkırmızı halleriyle paylaşım yaptı.