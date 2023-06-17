30 kilo veren Şükran Ovalı pembe mayosuyla plajda sere serpe! 38'lik Şükran eşi Caner Erkin ve kızı Mihran Ela ile paylaştı
2017 yılında futbolcu Caner Erkin ile dünyaevine giren, 2018 yılında da kızı Mihran Ela'yı kucağına alan ünlü oyuncu Şükran Ovalı'dan sosyal medyayı kasıp kavuran pozlar... Daha önce doğum sonra 30 kilo aldığını ve zamanla bu kilolarından kurtulduğunu söyleyen Ovalı, rol aldıüı Yargı dizisinin sezon finali yapmasının ardından soluğu eşi ve kızıyla tatilde aldı. Kilolardan kurtulan Şükran Ovalı'nın fit hali sosyal medyanın gündemina bomba gibi düştü.
7 Mayıs'ta sezon finali yapan Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi 'Yargı'da 'Savcı Derya' rolünü canlandıran Şükran Ovalı, kızı Mihran Ela ile tatil sezonunu açtı. Şükran Ovalı'nın pembe mayosuyla verdiği pozlardaki fit hali gözlerden kaçmadı.
2018 yılında kızı Mihran Ela'yı kucağına alan Şükran Ovalı hamileliğinde 30 kilo aldığını söylemişti.
Sonrasında da doğum kilolarından kişiye özel bir programla 8 ayda kurtulan Ovalı zayıflama sürecini şöyle anlatmıştı:
Hep bebekleyim, evde kendim bakıyorum, öyle istedim. 30 kilo aldım, hiç önemsemedim ama şimdi verdim. Ben de inanamadım buna ama o kadar çok peşinden koşuyorsun ki bir de emzirdiğim için çabuk gitti fazlalıklar.
Kişiye özel egzersiz programıyla günde 3 saat antrenman yapan Ovalı, 8 ayda kilolarından kurtuldu. Şükran Ovalı aynı zamanda nefes terapilerine de katıldı.
ŞÜKRAN OVALI VE KIZI MİHRAN ELA TATİLDE
Oyuncu, eşi Caner Erkin ve kızı Mihran Ela ile sezonu açtı. Çeşme'deki evlerinde ailece tatil yapıyorlar.