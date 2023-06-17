30 kilo veren Şükran Ovalı pembe mayosuyla plajda sere serpe! 38’lik Şükran eşi Caner Erkin ve kızı Mihran Ela ile paylaştı

Sonrasında da doğum kilolarından kişiye özel bir programla 8 ayda kurtulan Ovalı zayıflama sürecini şöyle anlatmıştı:

Hep bebekleyim, evde kendim bakıyorum, öyle istedim. 30 kilo aldım, hiç önemsemedim ama şimdi verdim. Ben de inanamadım buna ama o kadar çok peşinden koşuyorsun ki bir de emzirdiğim için çabuk gitti fazlalıklar.