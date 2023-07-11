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Haberler Magazin Tam 70 kilo verdi son haliyle gören tanıyamadı! X-Factor'le hayatlarımıza giren Ferah Zeydan bambaşka biri oldu çıktı

Tam 70 kilo verdi son haliyle gören tanıyamadı! X-Factor'le hayatlarımıza giren Ferah Zeydan bambaşka biri oldu çıktı

Ferah Zeydan, bir dönem adını Sinan Akçıl ile beraber yaptığı 'Biri Bana Gelsin' ve 'Şarttır' düetleriyle adını duyurmuştu. Aynı zamanda bisiklete binerek her gün spor yapan Ferah Zeydan'ı kilolu haliyle tanıyıp seven hayranları,156 kilodan 86 kiloya düşen şarkıcıyı artık tanımakta güçlük çekiyor. 28 yaşındaki şarkıcı, mide küçültme operasyonu sonrası kendi deyimiyle hayata yeniden döndü. İşte Farah Zeydan'on son hali...

11.07.2023 13:44 - Son Güncelleme: 11.07.2023 13:44
Tam 70 kilo verdi son haliyle gören tanıyamadı! X-Factor’le hayatlarımıza giren Ferah Zeydan bambaşka biri oldu çıktı

Bir dönemin sevilen ses yarışması X-Factor'le hayatlarımız giren Ferah Zeydan sonrasında ortalardan kaybolsa da sosyal medyada epey aktif.

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Tam 70 kilo verdi son haliyle gören tanıyamadı! X-Factor’le hayatlarımıza giren Ferah Zeydan bambaşka biri oldu çıktı

Ferah Zeydan yarışmaya katıldığında 19 yaşındaydı. 70 kilo veren Zeydan'ın son halini görenler şaştı kaldı.

Tam 70 kilo verdi son haliyle gören tanıyamadı! X-Factor’le hayatlarımıza giren Ferah Zeydan bambaşka biri oldu çıktı

Bambaşka bir görüntüye sahip olan Ferah Zeydan, yeni haliyle çok mutlu.

Tam 70 kilo verdi son haliyle gören tanıyamadı! X-Factor’le hayatlarımıza giren Ferah Zeydan bambaşka biri oldu çıktı

İŞTE FERAH'IN SON HALİ

Ünlü isim mide küçültme ameliyatı ile verdiği kilolar sonrası büyük bir değişime uğradı ve 70 kilo verdi.

Tam 70 kilo verdi son haliyle gören tanıyamadı! X-Factor’le hayatlarımıza giren Ferah Zeydan bambaşka biri oldu çıktı

Geçmişte Sinan Akçıl ile söylediği şarkılarla beğeni toplayan ve yeni bir görünüme kavuşan Ferah Zeydan ilgi odağı oldu.

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