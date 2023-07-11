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Haberler Magazin 10 yıl önce evlenen Serkan Kaya’dan boşanma açıklaması! “Gelinliğiyle giren kefenle çıkar” sözlerine ilk yanıt Tuğba Ekinci’den...

10 yıl önce evlenen Serkan Kaya’dan boşanma açıklaması! “Gelinliğiyle giren kefenle çıkar” sözlerine ilk yanıt Tuğba Ekinci’den...

Kalakaldım, Zor Bela, Mesel, Hatıran Yeter gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Serkan Kaya, 10 yıl önce evlendiği eşi ile sorunlar yaşadığı iddiasıyla gündeme geldi. Ünlü şarkıcı, "Bizde bir laf vardır; 'Gelinliği ile giren kefeniyle çıkar' diye. Ölüm yoksa ayrılık da yok" diyerek iddiaları yalanladı. Ancak Kaya'nın bu sözleri yeni bir polemiğin fitilini ateşledi. Kaya'nın açıklamasına ilk tepki ise Tuğba Ekinci'den geldi. İşte Serkan Kaya'nın açıklaması ve Tuğba Ekinci'nin yanıtı...

takvim.com.tr
11.07.2023 14:02 - Son Güncelleme: 11.07.2023 14:06
10 yıl önce evlenen Serkan Kaya’dan boşanma açıklaması! “Gelinliğiyle giren kefenle çıkar” sözlerine ilk yanıt Tuğba Ekinci’den...

Kalakaldım, Zor Bela, Mesel, Hatıran Yeter gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Serkan Kaya, katıldığı bir festivalde basın mensuplarıyla bir araya geldi ve evliliğinde sorun yaşadığı yönündeki iddiaları cevapladı.

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10 yıl önce evlenen Serkan Kaya’dan boşanma açıklaması! “Gelinliğiyle giren kefenle çıkar” sözlerine ilk yanıt Tuğba Ekinci’den...

Ailesi ile mutlu ve huzurlu bir hayat yaşayan Kaya, başarısının kaynağının düzenli bir aile hayatından geçtiğini söyledi. Sanatçı, şu ifadeleri kullandı:

10 yıl önce evlenen Serkan Kaya’dan boşanma açıklaması! “Gelinliğiyle giren kefenle çıkar” sözlerine ilk yanıt Tuğba Ekinci’den...

"Bizde bir laf vardır gelinliği ile giren kefeni ile çıkar. Aile hayatımda sorunlu olduğumu düşünenler yanılıyorlar. Çok şükür eşim ve çocuklarımla mutlu bir hayatım var. Hatta yeni evimizi yaptık onun mutluluğunu ailece yaşıyoruz. Mesele şu ki ölüm yoksa ayrılık da yok"

10 yıl önce evlenen Serkan Kaya’dan boşanma açıklaması! “Gelinliğiyle giren kefenle çıkar” sözlerine ilk yanıt Tuğba Ekinci’den...

Ünlü şarkıcının "Bizde bir laf vardır; 'Gelinliği ile giren kefeniyle çıkar' diye. Ölüm yoksa ayrılık da yok" sözleri yeni bir polemiğin fitilini ateşledi.

10 yıl önce evlenen Serkan Kaya’dan boşanma açıklaması! “Gelinliğiyle giren kefenle çıkar” sözlerine ilk yanıt Tuğba Ekinci’den...

TEPKİ ÇEKTİ
Serkan Kaya'nın "Gelinliği ile giren kefeniyle çıkar" cümlesi kadına şiddet anlamı taşıdığı gerekçesiyle sosyal medyada tepki çekti.

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