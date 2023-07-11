10 yıl önce evlenen Serkan Kaya’dan boşanma açıklaması! “Gelinliğiyle giren kefenle çıkar” sözlerine ilk yanıt Tuğba Ekinci’den...

"Bizde bir laf vardır gelinliği ile giren kefeni ile çıkar. Aile hayatımda sorunlu olduğumu düşünenler yanılıyorlar. Çok şükür eşim ve çocuklarımla mutlu bir hayatım var. Hatta yeni evimizi yaptık onun mutluluğunu ailece yaşıyoruz. Mesele şu ki ölüm yoksa ayrılık da yok"