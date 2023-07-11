10 yıl önce evlenen Serkan Kaya’dan boşanma açıklaması! “Gelinliğiyle giren kefenle çıkar” sözlerine ilk yanıt Tuğba Ekinci’den...
Kalakaldım, Zor Bela, Mesel, Hatıran Yeter gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Serkan Kaya, 10 yıl önce evlendiği eşi ile sorunlar yaşadığı iddiasıyla gündeme geldi. Ünlü şarkıcı, "Bizde bir laf vardır; 'Gelinliği ile giren kefeniyle çıkar' diye. Ölüm yoksa ayrılık da yok" diyerek iddiaları yalanladı. Ancak Kaya'nın bu sözleri yeni bir polemiğin fitilini ateşledi. Kaya'nın açıklamasına ilk tepki ise Tuğba Ekinci'den geldi. İşte Serkan Kaya'nın açıklaması ve Tuğba Ekinci'nin yanıtı...
11.07.2023 14:02 - Son Güncelleme: 11.07.2023 14:06
Kalakaldım, Zor Bela, Mesel, Hatıran Yeter gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Serkan Kaya, katıldığı bir festivalde basın mensuplarıyla bir araya geldi ve evliliğinde sorun yaşadığı yönündeki iddiaları cevapladı.
TEPKİ ÇEKTİ
Serkan Kaya'nın "Gelinliği ile giren kefeniyle çıkar" cümlesi kadına şiddet anlamı taşıdığı gerekçesiyle sosyal medyada tepki çekti.