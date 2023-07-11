44 yaşındaki Mine Tugay kırmızı bikinisi ile paylaştı! Beyaz teniyle boylu boyunca uzanan Mine Tugay sosyal medyanın gündeminde...
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Mine Tugay, 4 milyon takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi. 44 yaşındaki Tugay, çok konuşulan o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Kırmızı bikinisi ile kamera karşısına geçen oyuncu, şezlongda uzanarak verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. İşte Mine Tugay'ın o paylaşımı...
11.07.2023 13:24 - Son Güncelleme: 11.07.2023 13:24
Medcezir dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran Mine Tugay, kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündem oldu.