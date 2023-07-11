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Haberler Magazin 44 yaşındaki Mine Tugay kırmızı bikinisi ile paylaştı! Beyaz teniyle boylu boyunca uzanan Mine Tugay sosyal medyanın gündeminde...

44 yaşındaki Mine Tugay kırmızı bikinisi ile paylaştı! Beyaz teniyle boylu boyunca uzanan Mine Tugay sosyal medyanın gündeminde...

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Mine Tugay, 4 milyon takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi. 44 yaşındaki Tugay, çok konuşulan o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Kırmızı bikinisi ile kamera karşısına geçen oyuncu, şezlongda uzanarak verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. İşte Mine Tugay'ın o paylaşımı...

takvim.com.tr
11.07.2023 13:24 - Son Güncelleme: 11.07.2023 13:24
44 yaşındaki Mine Tugay kırmızı bikinisi ile paylaştı! Beyaz teniyle boylu boyunca uzanan Mine Tugay sosyal medyanın gündeminde...

Medcezir dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran Mine Tugay, kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündem oldu.

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44 yaşındaki Mine Tugay kırmızı bikinisi ile paylaştı! Beyaz teniyle boylu boyunca uzanan Mine Tugay sosyal medyanın gündeminde...

Ünlü oyuncu, 4 milyon takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

44 yaşındaki Mine Tugay kırmızı bikinisi ile paylaştı! Beyaz teniyle boylu boyunca uzanan Mine Tugay sosyal medyanın gündeminde...

Kırmızı bikinisi ile kamera karşısına geçen oyuncu, şezlongda uzanarak verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

44 yaşındaki Mine Tugay kırmızı bikinisi ile paylaştı! Beyaz teniyle boylu boyunca uzanan Mine Tugay sosyal medyanın gündeminde...

Birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanan poz, sosyal medyada hızla yayıldı.

44 yaşındaki Mine Tugay kırmızı bikinisi ile paylaştı! Beyaz teniyle boylu boyunca uzanan Mine Tugay sosyal medyanın gündeminde...

Öte yandan 44 yaşındaki Mine Tugay'ın pürüzsüz cildi de dikkat çekti.

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