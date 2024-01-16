Tam 40 kilo gitti O Ses Türkiye şampiyonu Pavarotti Hasan'ın son halini görenler gözlerine inanmıyor! Hasan Doğru...

Bir dönemin sevilen müzik yarışma programı olan O Ses Türkiye'de adını geniş kitlelere duyuran, Pavarotti Hasan olarak hafızalara kazınan Hasan Doğru tam 40 kilo verdi ve adeta bambaşka bir görünüme kavuştu. O Ses Türkiye şampiyonu olan Hasan Doğru sonrasında sırra kadem basmıştı. Ancak sosyal medyada epey aktif olan Doğru, kilo verdikten sonra son haliyle, görenleri şaşkına çeviriyor.