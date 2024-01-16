12 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Yurdaer Okur’un eşi Yabancı Damat’ın yıldızı çıktı! Dolunay Soysert’in partneri meğer...

Yurdaer Okur'un bakın hangi oyuncu çıktı! Kuruluş Osman, Aslı ile Kerem, Karadayı, Sakarya Fırat, Yeter gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Yurdaer Okur'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun özellikle gözlerden uzak yaşadığı aşk hayatı merak konusu oldu. Okur'un 12 yıl önce Yabancı Damat'ın yıldızıyla nikah masasına oturduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Yurdaer Okur'un eşi hangi oyuncuymuş...