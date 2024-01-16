Yurdaer Okur'un bakın hangi oyuncu çıktı! Kuruluş Osman, Aslı ile Kerem, Karadayı, Sakarya Fırat, Yeter gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Yurdaer Okur'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun özellikle gözlerden uzak yaşadığı aşk hayatı merak konusu oldu. Okur'un 12 yıl önce Yabancı Damat'ın yıldızıyla nikah masasına oturduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Yurdaer Okur'un eşi hangi oyuncuymuş...
YURDAER OKUR KİMDİR?
29 Ekim 1974'te Rize'de dünyaya gelen Yurdaer Okur, Bafra Süper Lisesi'ni bitirdikten sonra Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü'nü kazandı. Üç sene bu okulda okuduktan sonra işletmenin kendisine göre olmadığını anlayan Okur, 1994 senesinde Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne girdi. Daha sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda yüksek lisans yaptı.
1999'da Genco Erkal ile tanışan Okur, Dostlar Tiyatrosu'na katılarak Yalınayak Sokrates adlı oyunda oynadı. Ardından 2000 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda yevmiyeli oyuncu olarak yer almaya başladı.
2002 yılında kadrolu olarak Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'na giren oyuncu, 2000 yılından başlayarak Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü bünyesinde birçok oyunda yer aldı ve yönetmenlik yaptı. Çocuk oyunu yönetti. Diyarbakırlı gençlere drama dersleri verdi.