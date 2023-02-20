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Haberler Magazin Demet Akalın'dan alkışlık hareket! Depremin 260’ıncı saatinde Hatay’daki enkazdan sağ çıkarılmıştı 'mucize çocuk Osman...'

Demet Akalın'dan alkışlık hareket! Depremin 260’ıncı saatinde Hatay’daki enkazdan sağ çıkarılmıştı 'mucize çocuk Osman...'

Demet Akalın'dan alkışlık hareket! Depremin 260'ıncı saatinde Hatay'daki enkazdan sağ çıkarılmıştı 'mucize çocuk Osman...' Türkiye'yi yasa boğan 7.7 ve 7.6'lık Kahramanmaraş depreminin 260'ıncı saatinde Hatay'da enkazdan sağ çıkarılan 14 yaşındaki Osman, tüm Türkiye'yi sevince boğmuştu. İlk günden bu yana deprem bölgesine yardım yapan Demet Akalın, Osman'ın tüm eğitim masraflarını üstlendiğini açıkladı. Demet Akalın, ayrıca İsviçre'de yaşayan kuzeninin, Osman'ın ve ailesinin konaklama ihtiyaçları için devreye girdiğini de belirtti. İşte detaylar...

20.02.2023 11:42 - Son Güncelleme: 20.02.2023 11:48
Demet Akalın’dan alkışlık hareket! Depremin 260’ıncı saatinde Hatay’daki enkazdan sağ çıkarılmıştı ’mucize çocuk Osman...’

Demet Akalın'dan alkışlık hareket! Depremin 260'ıncı saatinde Hatay'daki enkazdan sağ çıkarılmıştı 'mucize çocuk Osman...'

GALERİ DEVAM EDİYOR
Demet Akalın’dan alkışlık hareket! Depremin 260’ıncı saatinde Hatay’daki enkazdan sağ çıkarılmıştı ’mucize çocuk Osman...’

Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Demet Akalın’dan alkışlık hareket! Depremin 260’ıncı saatinde Hatay’daki enkazdan sağ çıkarılmıştı ’mucize çocuk Osman...’

İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Arama kurtarma çalışmaları tüm hızla devam ederken 10 ilde toplam can kaybı 40 binin üzerine çıktı.

Demet Akalın’dan alkışlık hareket! Depremin 260’ıncı saatinde Hatay’daki enkazdan sağ çıkarılmıştı ’mucize çocuk Osman...’

Deprem bölgesindeki depremzedelere ilk günden beri yardımlarda bulunan Demet Akalın, Hatay'da bir binanın enkazından depremin 260'ıncı saatinde sağ çıkarılan 14 yaşındaki Osman'ın tüm eğitim masraflarını üstlendiğini duyurdu.

Demet Akalın’dan alkışlık hareket! Depremin 260’ıncı saatinde Hatay’daki enkazdan sağ çıkarılmıştı ’mucize çocuk Osman...’

Akalın ayrıca İsviçre'de yaşayan kuzeninin de hem Osman hem de akrabası olan depremzedeler için konteynır başta olmak üzere konuklama ihtiyaçları için yardımda bulunacağını belirtti.

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