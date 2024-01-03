Tam 136 ünlünün gizli bilgileri ele geçirildi karar Bam'dan döndü! Sinem Kobal'dan Serenay Sarıkaya'ya, Şeyma Subaşı'dan, Yasmin Erbil'e...

Sinem Kobal'dan Serenay Sarıkaya'ya, Şeyma Subaşı'dan, Yasmin Erbil'e tam 136 ünlünün gizli bilgileri ele geçirildi... İstanbul Fatih İlçe Tapu Müdürlüğü'nde yaşanan skandalda, 2 personelin 136 ünlü ismin taşınmazlarını sorgulayıp yetkisiz kişilerle paylaştıkları iddia edildi. Aleyna Tilki, Hülya Avşar, Yıldız Tilbe, Sinem Kobal, Şeyma Subaşı, Berrak Tüzünataç gibi pek çok ismin bilgilerini sızdırdıkları iddia edilen iki personel 3 yıl 1 ay 15 gün hapse mahkûm edilmişti. Ancak itiraz üzerine Bölge Adliye Mahkemesinde incelenen dosyaya farklı bir karar verildi.
İstanbul'da bulunan tapu müdürlüğünde 2 personel 136 ünlü ismin taşınmaz ve nüfus bilgilerini araştırarak kimliği belirsiz kişilerle paylaştı.
Fatih Tapu Müdürlüğünde görevli iki personel skandala imza attı. Yapılan bir ihbar üzerine Tapu Müdürlüğündeki birtakım personelin kişisel veri olan taşınmaz bilgilerini yetkisiz kişilerle paylaştıkları iddia edildi.
İncelemelerde emlakçı ve iş takipçileri tarafından isimleri verilen kişileri sorguladığı belirlenen kişiler hakkında hem adli hem de idari yönden soruşturma başlatıldı.