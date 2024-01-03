Tam 136 ünlünün gizli bilgileri ele geçirildi karar Bam'dan döndü! Sinem Kobal'dan Serenay Sarıkaya'ya, Şeyma Subaşı'dan, Yasmin Erbil'e...

Sinem Kobal'dan Serenay Sarıkaya'ya, Şeyma Subaşı'dan, Yasmin Erbil'e tam 136 ünlünün gizli bilgileri ele geçirildi... İstanbul Fatih İlçe Tapu Müdürlüğü'nde yaşanan skandalda, 2 personelin 136 ünlü ismin taşınmazlarını sorgulayıp yetkisiz kişilerle paylaştıkları iddia edildi. Aleyna Tilki, Hülya Avşar, Yıldız Tilbe, Sinem Kobal, Şeyma Subaşı, Berrak Tüzünataç gibi pek çok ismin bilgilerini sızdırdıkları iddia edilen iki personel 3 yıl 1 ay 15 gün hapse mahkûm edilmişti. Ancak itiraz üzerine Bölge Adliye Mahkemesinde incelenen dosyaya farklı bir karar verildi.