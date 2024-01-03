3 çocuk babası Hakan Ural evlatlarıyla ev halini paylaştı! İlk yorum Sibel Can’a benzetilen Melisa Ural’dan! Nur Tuğba Namlı da kayıtsız kalmadı

Sibel Can ile yaptığı evlilikten Melisa Ural ve Engincan Ural adlarında iki evladı olan Hakan Ural, 2005'te Ezgi Can Ural ile nikah masasına oturdu. Bu evlilikten de Gisela adını verdiği bir kızı daha olan Ural, sosyal medya hesabında çocuklarıyla verdiği bir pozu yayınladı. Doğum gününe özel bir paylaşımda bulunan Ural'ın, çocuklarıyla ev hali dikkat çekerken Gisela Ural'ı görenler "Ne kadar büyümüş" yorumunda bulundu. İşte Hakan Ural'ın o paylaşımı...
Fındıkzade'de anneannesinin evinde büyüyen Hakan Ural, zor bir çocukluk geçirdi. Çocukluğunda; su satan, ayakkabı boyayan ve elektrikçide çalışan Ural, 16 yaşına geldiğinde mankenlik yapmaya başladı.
Ardından Yeşilçam'dan üst üste teklifler alan ve hayatı birden değişen oyuncu, şöhret basamaklarını hızla tırmanırken dönemin popüler isimlerinden Sibel Can'a körkütük aşık oldu.
Ural, 19 yaşında Zerrin Özer'in evinde sessiz sedasız Sibel Can ile evlendi. Attıkları her adımla dikkat çeken çiftin bu evlilikten Engincan ve Melisa adında iki evladı oldu. Ancak dönemin popüler çiftlerinden olan Sibel Can ile Hakan Ural'ın evliliği 11 yıl sonra sona erdi.