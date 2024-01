3 çocuk babası Hakan Ural evlatlarıyla ev halini paylaştı! İlk yorum Sibel Can’a benzetilen Melisa Ural’dan! Nur Tuğba Namlı da kayıtsız kalmadı

Ardından Yeşilçam'dan üst üste teklifler alan ve hayatı birden değişen oyuncu, şöhret basamaklarını hızla tırmanırken dönemin popüler isimlerinden Sibel Can 'a körkütük aşık oldu.

Ural, 19 yaşında Zerrin Özer'in evinde sessiz sedasız Sibel Can ile evlendi. Attıkları her adımla dikkat çeken çiftin bu evlilikten Engincan ve Melisa adında iki evladı oldu. Ancak dönemin popüler çiftlerinden olan Sibel Can ile Hakan Ural'ın evliliği 11 yıl sonra sona erdi.