Kardeşlerim'in Yaman'ı Emre Karayel'i kahreden ölüm haberi! Annesi Türkan Onat 86 yaşında hayatını kaybetti

Kardeşlerim dizisinde Yaman karakterien hayat veren Emre Karayel'i kahreden haber! 2022 yılında babasını kaybeden Emre Karayel'in, 86 yaşındaki annesi Türkan Onay hayatını kaybetti. Cenaze töreninde Karayel ayakta durmakta zorlanırken eşi Gizem Demirci, bir an olsun yanından ayrılmadı.
Emre Karayel'in annesi Türkan Onat (86) yaşamını yitirdi.
Emre Karayel'in annesi Türkan Onat, 86 yaşında hayata veda etti.
Ünlü oyuncu, acı haberi sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla duyurdu.
Annemiz Türkan Onat vefat etmiştir. Cenazesi bugün Şakirin Camii'nde kılınacak öğle namazına mütakip defnedilecektir. Toprağın bol, mekanın cennet olsun anacığım. Allah gani gani rahmet eylesin.