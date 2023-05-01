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Haberler Magazin Talat Bulut ve Eda Ece'yle aynı dizide rol alan ünlü oyuncunun eski eşi bakın kim çıktı! Gören bir daha baktı: ''Kırk yıl düşünsem...''

Talat Bulut ve Eda Ece'yle aynı dizide rol alan ünlü oyuncunun eski eşi bakın kim çıktı! Gören bir daha baktı: ''Kırk yıl düşünsem...''

Medcezir dizisinde canlandırdığı Sude karakteriyle çok konuşulan Şebnem Dönmez Ezel Akay ile 2004 yılında dünyaevine girmişti. Çift 2007 yılında ise anlaşamayarak boşandı. Dönmez şimdilerde Eda Ece, Berk Oktay, Talat Bulut gibi oyuncuların rol aldığı dizide Handan karakteri ile izleyici karşısına çıkıyor. 48 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz günlerde gençlik fotoğrafını paylaşarak binlerce yorum ve beğeni almıştı. İşte Dönmez'in o eski hali ve merak edilen eski eşi...

01.05.2023 15:10 - Son Güncelleme: 01.05.2023 15:10
Talat Bulut ve Eda Ece’yle aynı dizide rol alan ünlü oyuncunun eski eşi bakın kim çıktı! Gören bir daha baktı: ’’Kırk yıl düşünsem...’’

Talat Bulut, Eda Ece, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz gini oyuncuların rol aldığı dizi ile son dönemlerin çok konuşulan ismi olan Şebnem Dönmez'in eski eşini gören şoke oluyor.

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Talat Bulut ve Eda Ece’yle aynı dizide rol alan ünlü oyuncunun eski eşi bakın kim çıktı! Gören bir daha baktı: ’’Kırk yıl düşünsem...’’

Medcezir, Son Yaz, Zemheri , Avlu, Kuzey Güney, Küçük Sırlar gibi bir çok yapımda yer alan Şebnem Dönmez şimdilerde Yasak Elma dizisinde Handan karakterini canlandırıyor.

Talat Bulut ve Eda Ece’yle aynı dizide rol alan ünlü oyuncunun eski eşi bakın kim çıktı! Gören bir daha baktı: ’’Kırk yıl düşünsem...’’

Sevilen oyuncu, 2004 yılında yönetmen, yapımcı ve oyuncu Ezel Akay ile evlenmiş. Ancak ünlü çift 2007 yılında boşanmış.

Talat Bulut ve Eda Ece’yle aynı dizide rol alan ünlü oyuncunun eski eşi bakın kim çıktı! Gören bir daha baktı: ’’Kırk yıl düşünsem...’’

Ünlü oyuncu, yıllar sonra yaptığı bir açıklamasında ''Aşık olduğun ve hayatını paylaştığın birinden ayrılmak keyifsiz. Boşanmayı bünyem kaldırmadı'' sözleri ile dikkatleri üzerine çekmişti.

Talat Bulut ve Eda Ece’yle aynı dizide rol alan ünlü oyuncunun eski eşi bakın kim çıktı! Gören bir daha baktı: ’’Kırk yıl düşünsem...’’

GENÇLİK FOTOĞRAFINI PAYLAŞMIŞTI

48 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz günlerde İnstagram hesabından eski yıllara ait bir fotoğrafını paylaşmıştı. Paylaşıma binlerce yorum ve beğeni gelirken, fit hali de çok konuşulmuştu.

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