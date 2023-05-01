Seda Sayan gerçekten de "Lolita" oldu! Estetik sonrası son halini eşiyle paylaşan Seda Sayan'a Hadise kayıtısız kalamadı
Safiye Soyman, geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşı Seda Sayan'ın aklına uyup bıçak altına yatmış, son haliyle herkesi şaşkına çevirmişti. Sonrasında Seda Sayan yaptığı açıklamada "Safiye benim kobayım. Önce o deniyor sonra ben yaptırıyorum" demişti. Dediğini de yapmış ve Ramazan Bayramı'nı fırsat bilen Sayan, Safiye Soyman'ın yaptırdığı 'Lolita lift" işlemini yaptırmıştı. Sayan estetik sonrası son halini paylaştı. Sayan'ın paylaşımına Hadise ve Yasmin Erbil kayıtsız kalamadı.
01.05.2023 15:03 - Son Güncelleme: 01.05.2023 15:03
Seda Sayan, Ramazan Bayramı'nı fırsat bilerek yakın arkadaşı Safiye Soyman'ın yaptırdığı lolita lift işlemini yaptırdı. Sayan estetik sonrası son halini paylaştı. İşte detaylar...
Seda Sayan'ın kankası Safiye Soyman geçtiğimiz günlerde 'Lolita lift' denilen estetik operasyonu yaptırmıştı. Safiye Soyman'ı operasyon esnasında yalnız bırakmayan Seda Sayan, "Güzelliğimize güzellik katıyoruz. Doyamıyoruz güzelleşmeye" şeklinde konuşmuştu. Safiye Soyman'ın yaptırdığı işlemi çok beğenen Seda Sayan ise paylaşıma yorum yaparak "Maşallah çok güzel oldu" demişti.
Sonrasında Nişantaşı'nda görüntülenen Safiye Soyman, "10 gün önce ameliyat oldum, boyun ve gıdı gerdirme. Pişman değilim, genç kız gibi oldum. Baya kesip biçti ve aldılar" demişti.