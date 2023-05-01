Seda Sayan gerçekten de "Lolita" oldu! Estetik sonrası son halini eşiyle paylaşan Seda Sayan'a Hadise kayıtısız kalamadı

Seda Sayan'ın kankası Safiye Soyman geçtiğimiz günlerde 'Lolita lift' denilen estetik operasyonu yaptırmıştı. Safiye Soyman'ı operasyon esnasında yalnız bırakmayan Seda Sayan, "Güzelliğimize güzellik katıyoruz. Doyamıyoruz güzelleşmeye" şeklinde konuşmuştu. Safiye Soyman'ın yaptırdığı işlemi çok beğenen Seda Sayan ise paylaşıma yorum yaparak "Maşallah çok güzel oldu" demişti.