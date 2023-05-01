Bengü’den dekolteli elbisesini eleştiren takipçisine net yanıt! Cevabı olay oldu! “Ne kadar ayıp neden eleştiriye açık olmuyorsunuz”
Selim Selimoğlu ile 2018 yılında dünyaevine giren ve bu evlilikten iki evladı olan Bengü, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan Bengü, şimdi ise Instagram paylaşımıyla gündeme geldi. Sahnede verdiği pozları yayınlayan sunan Bengü, dekolteli elbisesini eleştiren takipçisine verdiği yanıtla dikkat çekti. Bazı sosyal medya kullanıcıları ünlü şarkıcıya destek verirken bazıları "Ne kadar ayıp neden eleştiriye açık olmuyorsunuz" diyerek eleştirdi. İşte Bengü'nün o paylaşımı ve çok konuşulan yorumu...
01.05.2023 14:37 - Son Güncelleme: 01.05.2023 14:37
Ünlü şarkıcı Bengü, 2018 yılında Selim Selimoğlu ile 2018 yılında dünyaevine girmişti. Ünlü şarkıcı ve eşinin 2019 yılında ilk çocukları Zeynep dünyaya gelmişti.
Kasım 2021'de ikinci bebeği Selim'i kucağına alan Bengü, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.
Sahnede verdiği pozları yayınlayan sunan Bengü, dekolteli elbisesini eleştiren takipçisine verdiği yanıtla dikkat çekti.
Bir sosyal medya kullanıcısı, Bengü'nün derin dekolteli kıyafeti için "Elbise hiç olmamış Bengü Hanım" yorumunda bulundu.