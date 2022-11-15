Taksim İstiklal'deki bombalı saldırıdan son anda kurtulan Cansel Elçin'den üzen paylaşım: "Öğrencilerimiz de var..."
Taksim İstiklal'deki bombalı saldırıdan son anda kurtulan Cansel Elçin'den üzen paylaşım geldi. İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022 Pazar günü saat 16.20 sıralarında yaşanan ve 6 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının faili yakalandı. Ünlülerden peş peşe tepki mesajları yağarken Cansel Elçin'in Instagram'dan paylaştığı fotoğraf ve not herkesi üzdü. Tüm Türkiye'yi yasa boğan hain terör saldırısından son anda kurtulan Elçin, aynı karede olduğu öğrencilerden yaralananlar olduğunu dile getirdi ve "Bu travmayı hep birlikte atlatacağız" dedi.
15.11.2022 09:04 - Son Güncelleme: 15.11.2022 09:17
"ÖĞRENCİLERİMİZ DE VAR..."
Taksim İstiklal'deki bombalı saldırıdan son anda kurtulan Cansel Elçin'den üzen paylaşım...
İstanbul Beyoğlu'nda 13 Kasım'da bir patlama meydana geldi. İstiklal Caddesi'ndeki patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi yaralandı.
İstiklal Caddesi'nde saat 16.20 patlama meydana geldi. Bombanın neden olduğu belirtilen patlamada 6 kişi öldü.