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Gökhan Özen'in son halini görenler bir gözü onda kalıyor! Jet Ski'ye binip ortadan kaybolmuştu artık 42 yaşında yeni haliyle...

2000'li yılların altın çocuklarından biriydi Gökhan Özen. Aramazsan Arama, Benim İçin N'apardın, Civciv, Dayanamam gibi şarkılarla hafızalara kazınmış, genç kızlarında sevgilisi olmuş isimlerden biri. Özellikle de Jet-Ski'ye binip ortalardan kaybolması magazin tarihinin en çok konuşulan ve hala hatırlanan olaylarından biri. Ancak sonrasında Özen ortalardan bir kayboldu, pis kayboldu. Peki Gökhan Özen şimdilerde neler yapıyor dersiniz? Gökhan Özen son haliyle herkesi şaşırtıyor. İşte haberin detayları...

15.11.2022 09:28 - Son Güncelleme: 15.11.2022 09:28
Gökhan Özen’in son halini görenler bir gözü onda kalıyor! Jet Ski’ye binip ortadan kaybolmuştu artık 42 yaşında yeni haliyle...

Aramazsan Arama, Benim İçin N'apardın ve Dayanamam gibi şarkılarla akıllara kazınan yakışıklı şarkıcı Gökhan Özen, son haliyle şaşırttı.

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Gökhan Özen’in son halini görenler bir gözü onda kalıyor! Jet Ski’ye binip ortadan kaybolmuştu artık 42 yaşında yeni haliyle...

Özen özellikle de Kıbrıs'ta jet ski ile açıldıktan sonra kaybolmasıyla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Gökhan Özen’in son halini görenler bir gözü onda kalıyor! Jet Ski’ye binip ortadan kaybolmuştu artık 42 yaşında yeni haliyle...

Gökhan Özen ve arkadaşı Serkan Kula, denizden tam 13.5 açıktaki uluslararası sularda bulunmuştu.

Gökhan Özen’in son halini görenler bir gözü onda kalıyor! Jet Ski’ye binip ortadan kaybolmuştu artık 42 yaşında yeni haliyle...

Ülkeyi sessiz sedasız terk eden Gökhan Özen, 7 yıldır Los Angeles'ta ikamet ediyor.

Gökhan Özen’in son halini görenler bir gözü onda kalıyor! Jet Ski’ye binip ortadan kaybolmuştu artık 42 yaşında yeni haliyle...

Özen, kendisini merak eden takipçilerine ''Sükunet ve huzur içinde hayatımı şekillendiriyorum, sessizliğim kimseyi endişelendirmesin'' demişti.

İşte başta Gökhan Özen olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.

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