Gökhan Özen'in son halini görenler bir gözü onda kalıyor! Jet Ski'ye binip ortadan kaybolmuştu artık 42 yaşında yeni haliyle...
2000'li yılların altın çocuklarından biriydi Gökhan Özen. Aramazsan Arama, Benim İçin N'apardın, Civciv, Dayanamam gibi şarkılarla hafızalara kazınmış, genç kızlarında sevgilisi olmuş isimlerden biri. Özellikle de Jet-Ski'ye binip ortalardan kaybolması magazin tarihinin en çok konuşulan ve hala hatırlanan olaylarından biri. Ancak sonrasında Özen ortalardan bir kayboldu, pis kayboldu. Peki Gökhan Özen şimdilerde neler yapıyor dersiniz? Gökhan Özen son haliyle herkesi şaşırtıyor. İşte haberin detayları...
15.11.2022 09:28 - Son Güncelleme: 15.11.2022 09:28
Aramazsan Arama, Benim İçin N'apardın ve Dayanamam gibi şarkılarla akıllara kazınan yakışıklı şarkıcı Gökhan Özen, son haliyle şaşırttı.