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Haberler Magazin Kemal Sunal’ın sevimli rol arkadaşı Ece Alton'un son haline bakın! Yeşilçam efsanesi Garip’in Fatoş’unu 35 yıl sonra...

Kemal Sunal’ın sevimli rol arkadaşı Ece Alton'un son haline bakın! Yeşilçam efsanesi Garip’in Fatoş’unu 35 yıl sonra...

Kemal Sunal'ın minik rol arkadaşı Ece Alton'un son haline bakın! Yeşilçam efsanesi Garip'in Fatoş'unu 35 yıl sonra görenler tanıyamıyor. 1986 yapımı Garip filmiyle hafızalara kazınan Ece Alton, yıllar sonra gündeme geldi. Memduh Ün'ün yönetmenliğini üstlendiği filmin minik ve tatlı karakteri Fatoş'u canlandırarak adını geniş kitlelere duyuran Alton'un son halini gören şaşkınlığını gizleyemedi. Bir dönemin çocuk yıldızı Ece Alton'un değişimi sosyal medyaya damga vurdu. İşte şimdilerde 42 yaşında olan Ece Alton'un hayrete düşüren son hali...

15.11.2022 08:37 - Son Güncelleme: 15.11.2022 08:37
Kemal Sunal’ın sevimli rol arkadaşı Ece Alton’un son haline bakın! Yeşilçam efsanesi Garip’in Fatoş’unu 35 yıl sonra...

Kemal Sunal'ın minik rol arkadaşı Ece Alton'un son haline bakın! Yeşilçam efsanesi Garip'in Fatoş'unu 35 yıl sonra görenler tanıyamıyor.

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Kemal Sunal’ın sevimli rol arkadaşı Ece Alton’un son haline bakın! Yeşilçam efsanesi Garip’in Fatoş’unu 35 yıl sonra...

Kemal Sunal ile oynadığı Garip filmiyle gönüllere taht kuran Ece Alton, Fatoş karakteriyle milyonları hem ağlatmaya hem güldürmüştü.

Kemal Sunal’ın sevimli rol arkadaşı Ece Alton’un son haline bakın! Yeşilçam efsanesi Garip’in Fatoş’unu 35 yıl sonra...

Küçük yaşına rağmen sergilediği performansla beğeni toplayan Ece Alton, yıllar sonra gündeme geldi.

Kemal Sunal’ın sevimli rol arkadaşı Ece Alton’un son haline bakın! Yeşilçam efsanesi Garip’in Fatoş’unu 35 yıl sonra...

Memduh Ün'ün yönetmenliğini üstlendiği filmin minik ve tatlı karakteri Fatoş'u canlandırarak adını geniş kitlelere duyuran Alton'un son halini gören şaşkınlığını gizleyemedi.

Kemal Sunal’ın sevimli rol arkadaşı Ece Alton’un son haline bakın! Yeşilçam efsanesi Garip’in Fatoş’unu 35 yıl sonra...

Bir dönemin çocuk yıldızı Ece Alton'un değişimi sosyal medyaya damga vururken güzelliğiyle 'maşallah' dedirtti.

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