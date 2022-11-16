Taksim İstiklal Caddesi patlamasında ölmüştü Nurettin Uçar'ın kızı Yağmur Uçar... Acılı baba konuştu: "Ben ölünce Yasin okuyacaktı görev bana düştü"
Taksim İstiklal Caddesi patlamasında ölmüştü Nurettin Uçar'ın kızı Yağmur Uçar... Acılı baba ilk kez konuştu, sözleri yürek sızlattı. Taksim İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022 Pazar günü saat 16.20 sıralarında yaşanan ve 6 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının faili yakalandı. Ünlülerden peş peşe tepki mesajları yağarken, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Diriliş Ertuğrul oyuncusularından olan Nurettin Uçar'ın kızı Yağmur Uçar'ın da hain saldırıa hayatını kaybettiği öğrenildi. Nurettin Uçar, kızını son yolculuğuna uğurlarken gözyaşlarına hakim olamadı.
16.11.2022 09:52 - Son Güncelleme: 16.11.2022 10:13
"BEN ÖLÜNCE YASİN OKUYACAKTI o GÖREV BANA DÜŞTÜ"
Taksim İstiklal Caddesi patlamasında ölmüştü Nurettin Uçar'ın kızı Yağmur Uçar... Acılı baba ilk kez konuştu.
İstanbul Beyoğlu'nda 13 Kasım'da bir patlama meydana geldi. İstiklal Caddesi'ndeki patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi yaralandı.
İstiklal Caddesi'nde saat 16.20 patlama meydana geldi. Bombanın neden olduğu belirtilen patlamada 6 kişi öldü.