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Haberler Magazin Doğa Bekleriz'in son haline bakın! Japon yapıştırıcısıyla kulağını yapıştırmıştı eski mankenin hem işi hem hayatı değişti görenler: "Tanıyamadım"

Doğa Bekleriz'in son haline bakın! Japon yapıştırıcısıyla kulağını yapıştırmıştı eski mankenin hem işi hem hayatı değişti görenler: "Tanıyamadım"

Doğa Bekleriz'in son haline bakın! Japon yapıştırıcısıyla kulağını yapıştırmıştı eski mankenin hem işi hem hayatı değişti. Bir çocuk annesi Doğa Bekleriz'in son halini görenler, "Tanıyamadım" , "Yıllar sana da acımamış" yorumları yaptı. 2000'li yılların popüler ismi model Doğa Bekleriz, büyüklüğünden hoşlanmadığı kulaklarını Japon yapıştırıcısı ile başına yapıştırıp, hastanelik olmasıyla hafızalara kazınmıştı, işte şimdiki hali...

16.11.2022 10:53 - Son Güncelleme: 16.11.2022 11:13
Doğa Bekleriz’in son haline bakın! Japon yapıştırıcısıyla kulağını yapıştırmıştı eski mankenin hem işi hem hayatı değişti görenler: Tanıyamadım

"TANIYAMADIM"

Doğa Bekleriz'in son haline bakın! Japon yapıştırıcısıyla kulağını yapıştırmıştı eski mankenin hem işi hem hayatı değişti görenler, "Tanıyamadım" yorumları yaptı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Doğa Bekleriz’in son haline bakın! Japon yapıştırıcısıyla kulağını yapıştırmıştı eski mankenin hem işi hem hayatı değişti görenler: Tanıyamadım

2000'li yılların efsane modellerinden olan Doğa Bekleriz, bir süredir kariyerini arka plana atarak, kendisini ailesine ve çocuklarına adadı.

Doğa Bekleriz’in son haline bakın! Japon yapıştırıcısıyla kulağını yapıştırmıştı eski mankenin hem işi hem hayatı değişti görenler: Tanıyamadım

Ünlü manken 2000'li yılların başında bir davet için hazırlanırken saçlarını topuz şeklinde toplatında ortaya çıkan kulaklarından rahatsız olup, kulaklarını japon yapışıtırıcısı ile başına yapıştırmış, ardından hastanelik olmuştu.

Doğa Bekleriz’in son haline bakın! Japon yapıştırıcısıyla kulağını yapıştırmıştı eski mankenin hem işi hem hayatı değişti görenler: Tanıyamadım

Bu olayla magazin tarihinde unutulmaz olaylara imza atan Bekleriz'in şimdilerde ne yaptığı merak konusu oldu.

Doğa Bekleriz’in son haline bakın! Japon yapıştırıcısıyla kulağını yapıştırmıştı eski mankenin hem işi hem hayatı değişti görenler: Tanıyamadım

2007 yılında podyumlara veda eden Doğa Bekleriz, 2014 yılında radikal bir kararla Mersin'e taşınmış ve ticarete el atmıştı.

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