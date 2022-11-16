Doğa Bekleriz'in son haline bakın! Japon yapıştırıcısıyla kulağını yapıştırmıştı eski mankenin hem işi hem hayatı değişti görenler: "Tanıyamadım"
Doğa Bekleriz'in son haline bakın! Japon yapıştırıcısıyla kulağını yapıştırmıştı eski mankenin hem işi hem hayatı değişti. Bir çocuk annesi Doğa Bekleriz'in son halini görenler, "Tanıyamadım" , "Yıllar sana da acımamış" yorumları yaptı. 2000'li yılların popüler ismi model Doğa Bekleriz, büyüklüğünden hoşlanmadığı kulaklarını Japon yapıştırıcısı ile başına yapıştırıp, hastanelik olmasıyla hafızalara kazınmıştı, işte şimdiki hali...
16.11.2022 10:53 - Son Güncelleme: 16.11.2022 11:13
"TANIYAMADIM"
Doğa Bekleriz'in son haline bakın! Japon yapıştırıcısıyla kulağını yapıştırmıştı eski mankenin hem işi hem hayatı değişti görenler, "Tanıyamadım" yorumları yaptı.
2000'li yılların efsane modellerinden olan Doğa Bekleriz, bir süredir kariyerini arka plana atarak, kendisini ailesine ve çocuklarına adadı.
2007 yılında podyumlara veda eden Doğa Bekleriz, 2014 yılında radikal bir kararla Mersin'e taşınmış ve ticarete el atmıştı.