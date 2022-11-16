Kıvanç Tatlıtuğ oğlunu koluna kazıttı! Meğer doğduğu gün oğlunun elini tutarken çektirmiş o kareyi: "Kurt Efe'den sonra çok şey değişti"
Kıvanç Tatlıtuğ oğlunu koluna kazıttı! Meğer doğduğu gün oğlunun elini tutarken çektirmiş o kareyi.Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer oğlu Kurt Efe'yi paylaştı ortalık yıkıldı! Fotoğrafları görenler ünlü çifti yorum yağmuruna tuttu. Geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalandıkları ortaya çıkan Tatlıtuğ ailesinden önceki gün tatilin son gününe özel kareler geldi. 2016 yılında evlenen Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer Instagram paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü. Oğullarını sır gibi saklayan çiftten gelen denizdeki keyifli anların karesi kısa sürede gündem olurken İstanbul'a dönen Kıvanç Tatlıtuğ, Etiler'de bir mekandan çıkarken kameralara takıldı. Minik oğlu ve değişen hayatından bahseden Kıvanç Tatlıtuğ'un kolundaki dövme dikkat çekti.
16.11.2022 09:32 - Son Güncelleme: 16.11.2022 09:37
"KURT EFE'DEN SONRA ÇOK ŞEY DEĞİŞTİ"
Kıvanç Tatlıtuğ oğlunu koluna kazıttı! Meğer doğduğu gün oğlunun elini tutarken çektirmiş o kareyi...
Türkiye'nin en yakışıklı jönleri arasında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, modacı Başak Dizer ile 6 yıl önce nikah masasına oturmuştu.
Bebek müjdesiyle sevenlerini heyecanlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti, oğulları Kurt Efe'yi 15 Nisan'da kucaklarına almıştı.
Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer Instagram'dan "Kapanış, son, bitti, finito, bye" notuyla bu kareleri paylaştı.
Ardından oğlu Kurt Efe ile bu karesini takipçilerinin beğenisine sunan Başak Dizer'e yorum ve beğeni yağdı.