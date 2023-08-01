Takipçilerine küfür şoku! "Siz eşşeğin..." Kadir Ezildi kamerayı kapattığını sandı!

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Televizyon ekranlarının sevilen yüzü ve temizlik tutkunu fenomen Kadir Ezildi, son zamanlarda yaptığı küfürlü açıklamayla gündeme oturdu. Kamerayı kapattığını zanneden Ezildi söyledikleriyle takipçilerini şoke etti. TLC ekranlarında yayınlanan "Temizlik Avcıları" programıyla ünlenen Ezildi, daha sonra "En Hamarat Benim" yarışmasının sunuculuğunu üstlenerek adından söz ettirmeye devam etmişti. Sosyal medyada da aktif bir şekilde takipçileriyle etkileşimde bulunan Ezildi, son reklam çekimi sırasında yaşadığı kamera kapatma kazasıyla herkesi şoke etti. İşte o anlar...