Demet Akalın'ın gazabından o da nasibini aldı "Allah belasını versin bu deliye..." Sinirden çılgına dönen Demet Akalın verdi veriştirdi

Aktif bir sosyal medya kullanucısı olan Demet Akalın 'ın hedefinde bu kez Elon Musk vardı.

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Satın aldığı dönemden bu zamana pek çok değişikliği deneyen Musk, son olarak eleştirilen bir karar aldı. 52 yaşındaki Musk, "Twitter markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı. Nitekim öyle de yaptı.