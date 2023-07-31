Demet Akalın'ın gazabından o da nasibini aldı "Allah belasını versin bu deliye..." Sinirden çılgına dönen Demet Akalın verdi veriştirdi

Sosyal medya paylaşımları, açıklamaları derken attığı her adımla adından söz ettiren Demet Akalın 2012 - 2018 yılları arasında evli kaldığı eşi Okan Kurt'tan Hira adında bir kız evlat dünyaya getirdi. Şimdilerde aile saadetinin tadını çıkaran Demet Akalın, bir yandan da sosyal medya çok aktif. Bu kez Demet Akalın'ın gazabından nasibini alan bakın kim oldu.
Sosyal medyada ilginç çıkışlarıyla bilinen Demet Akalın yine yaptı yapacağını.
Aktif bir sosyal medya kullanucısı olan Demet Akalın'ın hedefinde bu kez Elon Musk vardı.
Satın aldığı dönemden bu zamana pek çok değişikliği deneyen Musk, son olarak eleştirilen bir karar aldı. 52 yaşındaki Musk, "Twitter markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı. Nitekim öyle de yaptı.