Ajdar canlı yayında sinirden kendini paraladı "Benden başka dünya starı yok" Oturup euro hesabı yapıp sahne ücreti isteyan Ajdar...

Tüm Türkiye'nin Popstar adlı yarışma programından tanıdığı Ajdar, Popstar'dan çıkan tek ünlü oldu belki de... Yarışmada yüzü gülmese de ilginç ve hal tavırları onu ünlü yaptı. Sonrasında Nane Nane, Çikita Muz, Şahdamar gibi şarkılar çıkaran Ajdar Anık şimdilerde gerek sosyal medya paylaşımları, gerekse sahneleriyle gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde bir mekanda sahne almak için istediği ücretle gündeme gelen Ajdar bu kez canlı yayında sinirden küplere bindi. İşte detaylar...