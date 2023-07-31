SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Magazin Galerileri

Ajdar canlı yayında sinirden kendini paraladı "Benden başka dünya starı yok" Oturup euro hesabı yapıp sahne ücreti isteyan Ajdar...

Tüm Türkiye'nin Popstar adlı yarışma programından tanıdığı Ajdar, Popstar'dan çıkan tek ünlü oldu belki de... Yarışmada yüzü gülmese de ilginç ve hal tavırları onu ünlü yaptı. Sonrasında Nane Nane, Çikita Muz, Şahdamar gibi şarkılar çıkaran Ajdar Anık şimdilerde gerek sosyal medya paylaşımları, gerekse sahneleriyle gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde bir mekanda sahne almak için istediği ücretle gündeme gelen Ajdar bu kez canlı yayında sinirden küplere bindi. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 31 Temmuz 2023, 14:52 Güncelleme 31 Temmuz 2023, 14:52
Ajdar canlı yayında sinirden kendini paraladı Benden başka dünya starı yok Oturup euro hesabı yapıp sahne ücreti isteyan Ajdar... 1

Adını ilk olarak 2003 yılında yayınlanan Popstar yarışması ile duyuran Ajdar, o günden bu yana sansasyonel açıklamaları ve çılgın şarkıları ile Türkiye'nin en renkli isimlerinden biri olarak gündemden düşmüyor.

Ajdar canlı yayında sinirden kendini paraladı Benden başka dünya starı yok Oturup euro hesabı yapıp sahne ücreti isteyan Ajdar... 2

Çikita Muz şarkısıyla ünlenen şarkıcı Ajdar, uzun süredir ortalarda görünmüyordu.

Ajdar canlı yayında sinirden kendini paraladı Benden başka dünya starı yok Oturup euro hesabı yapıp sahne ücreti isteyan Ajdar... 3

Son olarak Armağan Çağlayan'ın programına çıkmak için 1 milyon euro isteyen Popstar Ajdar, bu kez Beylikdüzü'nde bir mekanın açılışına katılmak için euro üzerinden ücret talep etmişti.

SON DAKİKA