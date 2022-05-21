Takipçileri ’Görgüsüz’ dedi, Yasin Obuz dalga geçti ’kokuyor!’ 7 milyon TL’lik eviyle hafızalara kazınan MasterChef Güzide yine lüks hayatını konuşturdu!

7 milyon TL'lik eviyle hafızalara kazınmıştı. 2019 yılında yayınlanan MasterChef yarışmasında tanınan Güzide halen sık sık lüks yaşamıyla gündeme geliyor. Sosyal medyayı aktif kullanan eski yarışmacının son paylaşımı olay yarattı. İlk yorum programdan tanıştığı Yasin Obuz'dan geldi. Obuz Güzide Mertcan'a hiç unutamayacağı bir yorum yaptı. Pylaşımıyla yine lüks hayatını konuşturan Güzide Mertcan'a arkadaşının yanı sıra bazı takipçilerinden de tepki geldi. 'Görgüsüz!' İşte olayın ayrıntıları...