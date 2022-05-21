Takipçileri 'Görgüsüz' dedi, Yasin Obuz dalga geçti 'kokuyor!' 7 milyon TL'lik eviyle hafızalara kazınan MasterChef Güzide yine lüks hayatını konuşturdu!
MasterChef Güzide sofrasını paylaştı, yakın arkadaşlarından Yasin Obuz yorum yapmayı ihmal etmedi. MasterChef Güzide'nin paylaşımları olay yaratmaya devam ediyor. 560 bin takipçisinin bulunduğu İnstagram hesabından paylaşım yapan Güzide Mertcan yine gündeme geldi. Bu kez takipçilerinden çok Yasin Obuz'un yorumu çok konuşuldu. Milyonluk villasıyla bir dönem dillere düşen eski MasterChef yarışmacısı bu sefer de sofrasıyla olay oldu.
7 milyon TL'lik eviyle hafızalara kazınmıştı. 2019 yılında yayınlanan MasterChef yarışmasında tanınan Güzide halen sık sık lüks yaşamıyla gündeme geliyor. Sosyal medyayı aktif kullanan eski yarışmacının son paylaşımı olay yarattı. İlk yorum programdan tanıştığı Yasin Obuz'dan geldi. Obuz Güzide Mertcan'a hiç unutamayacağı bir yorum yaptı. Pylaşımıyla yine lüks hayatını konuşturan Güzide Mertcan'a arkadaşının yanı sıra bazı takipçilerinden de tepki geldi. 'Görgüsüz!' İşte olayın ayrıntıları...
MasterChef Türkiye 2019 yarışmasında ünlenen Güzide Mertcan sosyal medyayı aktif kullanmaya devam ediyor. Mertcan geçtiğimiz yıllarda 7 milyon TL'ye aldığı eviyle günlerce konuşulmuştu.
Güzide Mertcan daha sonra evini satıp yine lüks bir villa almıştı. Şaşalı yaşantısıyla sık sık gündeme gelen MasterChef Güzide son olarak sofrasını paylaştı.
MasterChef Güzide'nin sofrasını paylaşması bazı takipçileri tarafından 'görgüsüzlük' olarak eleştirilirken eski yarışmacılardan Yasin Obuz da arkadaşıyla dalga geçti.
''BURAM BURAM ZENGİNLİK KOKUYOR''
MasterChef ve Survivor yarışmacısı Yasin Obuz Güzide Mertcan'a yaptığı yorumla dikkat çekti.