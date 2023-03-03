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Takipçi kaybeden Şeyma Subaşı imana geldi ayet paylaştı! Herkes depremin yasını tutarken o dans videoları paylaşmıştı

Şeyma Subaşı küvetten paylaşmış tatil pozlarına tepki yağmıştı! Takipçi kaybedince açıklama geldi. Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ilimizi acı bir şekilde etkileyen depremin ardından tüm Türkiye tek yürek olurken Şeyma Subaşı'nın tatil paylaşımlarına tepki yağmıştı. 400 bin takipçi kaybeden Şeyma Subaşı tepkilerden sonra açıklama yaparak "Her insanın acıyla baş etme yolu farklı" demişti. Bu yaşananların ardından Şeyma Subaşı ayet paylaşımı yapmıştı.

03.03.2023 16:07 - Son Güncelleme: 03.03.2023 16:12
Takipçi kaybeden Şeyma Subaşı imana geldi ayet paylaştı! Herkes depremin yasını tutarken o dans videoları paylaşmıştı

Türkiye yaşanan deprem felaketinin yasını tutarken dans ve tatil paylaşımları yapan Şeyma Subaşı hem takipçi kaybetmiş hem de topa tutulmuştu. Subaşı'dan olay sonrası hamleler gecikmiyor. İşte detaylar...

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Takipçi kaybeden Şeyma Subaşı imana geldi ayet paylaştı! Herkes depremin yasını tutarken o dans videoları paylaşmıştı

Yüzyılın felaketinden her kare, her mesaj, her haber Türkiye'yi yasa boğuyor. Binlerce insanın öldüğü ve binlercesinin de enkaz altında kaldığı deprem sonrası hem devletin tüm imkanları seferber oldu hem de vatandaşlar el ele vererek büyük bir mücadele verdi.

Takipçi kaybeden Şeyma Subaşı imana geldi ayet paylaştı! Herkes depremin yasını tutarken o dans videoları paylaşmıştı

Tam yaralar sarılmaya başlanmışken peş peşe deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Türkiye'nin yaşadığı bu süreçte ünlülerden gelen paylaşımlar da dikkat çekiyor.

Takipçi kaybeden Şeyma Subaşı imana geldi ayet paylaştı! Herkes depremin yasını tutarken o dans videoları paylaşmıştı

Mayıs ayında sevgilisi ile evlenmeyi planlayan Şeyma Subaşı'nın Instagram paylaşımlarına tepki gecikmemişti.

Takipçi kaybeden Şeyma Subaşı imana geldi ayet paylaştı! Herkes depremin yasını tutarken o dans videoları paylaşmıştı

Şeyma Subaşı'nın paylaşımlarını görenler "Daha yaralar kanarken oldu mu bu paylaşımlar" , "Bu kadarı da pes artık Şeyma" yorumları yapılmıştı.

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