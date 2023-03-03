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Haberler Magazin Songül Karlı'nın son halini görenler gözlerine inanamadı "Hadise olmuşsunuz" 49'luk Songül Karlı dostu düşmanı güzelliğiyle çatlattı

Songül Karlı'nın son halini görenler gözlerine inanamadı "Hadise olmuşsunuz" 49'luk Songül Karlı dostu düşmanı güzelliğiyle çatlattı

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri Songül Karlı hiç kuşkusuz... Özellikle eski eşi Metin Yüncü'nün kendisini dolandırdığı iddialarıyla magazin gündemini bir dönem meşgul eden Karlı'yı sonrasında tutabilene aşk olsun. Özellikle sosyal medya yaptığı paylaşımlarla gündemdeki yerini korumayı başaran Songül Karlı yine yaptı yapacağını. Bu süre zarfında tarzını değiştiren, minik estetik dokunuşlar da yapan Songül Karlı'nın son hali sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

03.03.2023 15:17 - Son Güncelleme: 03.03.2023 15:17
Songül Karlı’nın son halini görenler gözlerine inanamadı Hadise olmuşsunuz 49’luk Songül Karlı dostu düşmanı güzelliğiyle çatlattı

Sosyal medya paylaşımlarından ettiği tek kelimeye kadar Songül Karlı, magazin gündeminin ilk sıralarındaki yerini koruyor.

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Songül Karlı’nın son halini görenler gözlerine inanamadı Hadise olmuşsunuz 49’luk Songül Karlı dostu düşmanı güzelliğiyle çatlattı

Dekolteli pozları ile magazin sayfalarında sıklıkla yer bulan Songül Karlı'nın son paylaşımı yine dikkat çekti.

Songül Karlı’nın son halini görenler gözlerine inanamadı Hadise olmuşsunuz 49’luk Songül Karlı dostu düşmanı güzelliğiyle çatlattı

Geçirdiği estetik operasyonlarla yıllara meydana okuyan ünlülerden olan Songül Karlı fit hali ile de övgüleri topluyor.

Songül Karlı’nın son halini görenler gözlerine inanamadı Hadise olmuşsunuz 49’luk Songül Karlı dostu düşmanı güzelliğiyle çatlattı

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Songül Karlı, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi yine.

Songül Karlı’nın son halini görenler gözlerine inanamadı Hadise olmuşsunuz 49’luk Songül Karlı dostu düşmanı güzelliğiyle çatlattı

Songül Karlı sık sık gittiği ve neredeyse her seferinde poz vermeden ayrılmadığı kuaföründen yeni paylaşımda bulundu.

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