Songül Karlı'nın son halini görenler gözlerine inanamadı "Hadise olmuşsunuz" 49'luk Songül Karlı dostu düşmanı güzelliğiyle çatlattı
Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri Songül Karlı hiç kuşkusuz... Özellikle eski eşi Metin Yüncü'nün kendisini dolandırdığı iddialarıyla magazin gündemini bir dönem meşgul eden Karlı'yı sonrasında tutabilene aşk olsun. Özellikle sosyal medya yaptığı paylaşımlarla gündemdeki yerini korumayı başaran Songül Karlı yine yaptı yapacağını. Bu süre zarfında tarzını değiştiren, minik estetik dokunuşlar da yapan Songül Karlı'nın son hali sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.
03.03.2023 15:17 - Son Güncelleme: 03.03.2023 15:17
Dekolteli pozları ile magazin sayfalarında sıklıkla yer bulan Songül Karlı'nın son paylaşımı yine dikkat çekti.
Geçirdiği estetik operasyonlarla yıllara meydana okuyan ünlülerden olan Songül Karlı fit hali ile de övgüleri topluyor.