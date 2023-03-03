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Haberler Magazin Pınar Altuğ aldı sazı eline tek tek bombaladı "Yağmur'la sevmiyoruz birbirimizi yan yana gelmiyoruz" Eşi Yağmur Atacan'ı...

Pınar Altuğ aldı sazı eline tek tek bombaladı "Yağmur'la sevmiyoruz birbirimizi yan yana gelmiyoruz" Eşi Yağmur Atacan'ı...

Pınar Altuğ Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekti. 2008 yılında kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan'la hayatını birleştiren Pınar Altuğ, şimdilerde ekrandan hayli uzak ama sosyal medyayı o kadar aktif kullanıyor ki bu sayede magazin gündemine yön veriyor. Diğer ünlü isimlerin aksine sosyal medyada takipçileriyle direkt iletişim kurmaktan çekinmeyen Pınar Altuğ yine takipçileriyle kapıştı. Bakın neler söyledi neler.

03.03.2023 17:09 - Son Güncelleme: 03.03.2023 17:09
Pınar Altuğ aldı sazı eline tek tek bombaladı Yağmur’la sevmiyoruz birbirimizi yan yana gelmiyoruz Eşi Yağmur Atacan’ı...

Pınar Altuğ sosyal medyada verdiği cevaplarla yine olay yarattı. İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Pınar Altuğ aldı sazı eline tek tek bombaladı Yağmur’la sevmiyoruz birbirimizi yan yana gelmiyoruz Eşi Yağmur Atacan’ı...

Eşi Yağmur Atacan ile arasındaki 9 yaş fark nedeniyle sık sık eleştirilere maruz kalan güzel oyuncu Pınar Altuğ, hayatımıza girdiğinde 17 yaşındaydı. Kariyerine mankenlikle başladı, sonra Türkiye Güzeli seçildi... Hafızalara 'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı Meltem rolüyle kazındı.

Pınar Altuğ aldı sazı eline tek tek bombaladı Yağmur’la sevmiyoruz birbirimizi yan yana gelmiyoruz Eşi Yağmur Atacan’ı...

Oyuncu Yağmur Atacan'la yaptığı evlilik, aralarındaki yaş farkı yüzünden hep magazin haberlerine konu oldu. Gelen çirkin yorumlara verdiği yanıtlarla dikkat çeken ve olumsuz yorumları artık umursamadığını ifade eden Pınar Altuğ, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

Pınar Altuğ aldı sazı eline tek tek bombaladı Yağmur’la sevmiyoruz birbirimizi yan yana gelmiyoruz Eşi Yağmur Atacan’ı...

Türkiye'yi sarsan depremler sonrası depremzedeler için ellerinden gelen yapan Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti arkadaşlarının nikahındaki anları paylaştı. Sosyal medyada verdiği yanıtlarla gündeme gelen Altuğ yine kendini tutamadı. Paylaşıma Yağmur Atacan'ın boyu ve pantolonuyla ilgili yorum yağdı. Atacan pantolonunun beğenilmemesine ve gelen yorumlara karısı gibi yanıt verdi.

Pınar Altuğ aldı sazı eline tek tek bombaladı Yağmur’la sevmiyoruz birbirimizi yan yana gelmiyoruz Eşi Yağmur Atacan’ı...

Altuğ önce bir takipçisinin "Siyah bir elbise giyseydiniz Pınar Hanım. Gelinin kıyafeti güzelliği öne çıkardı" sözlerine "Bizim yerimize siz gelseydiniz nikaha? O zaman tanıyan biri de olmazdı gelin daha ön planda olurdu ne dersiniz? Artık gerçekten kendinizi şaştınız pes!" diyerek yanıt verdi.

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