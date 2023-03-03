Pınar Altuğ aldı sazı eline tek tek bombaladı "Yağmur'la sevmiyoruz birbirimizi yan yana gelmiyoruz" Eşi Yağmur Atacan'ı...
Pınar Altuğ Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekti. 2008 yılında kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan'la hayatını birleştiren Pınar Altuğ, şimdilerde ekrandan hayli uzak ama sosyal medyayı o kadar aktif kullanıyor ki bu sayede magazin gündemine yön veriyor. Diğer ünlü isimlerin aksine sosyal medyada takipçileriyle direkt iletişim kurmaktan çekinmeyen Pınar Altuğ yine takipçileriyle kapıştı. Bakın neler söyledi neler.
03.03.2023 17:09 - Son Güncelleme: 03.03.2023 17:09
Eşi Yağmur Atacan ile arasındaki 9 yaş fark nedeniyle sık sık eleştirilere maruz kalan güzel oyuncu Pınar Altuğ, hayatımıza girdiğinde 17 yaşındaydı. Kariyerine mankenlikle başladı, sonra Türkiye Güzeli seçildi... Hafızalara 'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı Meltem rolüyle kazındı.
Türkiye'yi sarsan depremler sonrası depremzedeler için ellerinden gelen yapan Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti arkadaşlarının nikahındaki anları paylaştı. Sosyal medyada verdiği yanıtlarla gündeme gelen Altuğ yine kendini tutamadı. Paylaşıma Yağmur Atacan'ın boyu ve pantolonuyla ilgili yorum yağdı. Atacan pantolonunun beğenilmemesine ve gelen yorumlara karısı gibi yanıt verdi.