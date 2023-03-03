"Taha'nın kemikleri sızlıyor sırf para kazanmak için..." Taha Duymaz'a mezarında da rahat yok! Yapılan paylaşım yerden yere vuruldu
Deprem sonrası günlerce Hatay'da enkaz altında aranan Taha Duymaz'dan acı haber gelmişti. Taha Duymaz ve kardeşi Melek'in cansız bedenine ulaşılmıştı. Günlerdir bir umut enkazdan sağ çıkmaları beklenen Duymaz kardeşlerin ölüm haberi yürekleri yakarken sonrasında ortalık karıştı. Abisinin, Taha Duymaz'ın Instagram hesabından paylaşım yapmasının ardından bu kez Taha Duymaz'ın satılan Youtube hesabından bir paylaşım yapıldı. Haliyle görenlerin tepesi attı. İşte yaşananlar.
03.03.2023 12:19 - Son Güncelleme: 03.03.2023 12:46
Ablası Semiha Duymaz'ın kardeşlerinin enkaz altında kaldığını duyurmasının ardından CZN Burak'tan, Dilan Polat'a, Ragıp Narin'den Derya Uluğ'a kadar pek çok isim Taha Duymaz için seferber olmuştu.
TAHA'NIN HESABINDAN PAYLAŞIM
Önceki akşam Taha Duymaz'ın Instagram hesbaından yapılan bir paylaşım ortalığı karıştırdı. Abisi Emre Duymaz, Taha Duymaz'ın Instagram hesabından paylaşım yapmıştı.