Ebru Gündeş ile eski eşi Reza Zarrab arasında ipler gerim gerim gerildi! Karşı dava açtı! Hadise ile yasak yaşadığı ortaya çıkmıştı

Ebru Gündeş, yakın dostu Hadise ile eşi Reza Zarrab'ın yasak aşkı ile sarsılmıştı. Geçtiğimiz yılın en çok konuşulan magazin olaylarından biri de hiç kuşkusuz ki Hadise ile Reza Zarrab'ın gizli birlikteliğinin belgelerinin ortalığa saçılması olmuştu.