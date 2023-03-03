Ebru Gündeş ile eski eşi Reza Zarrab arasında ipler gerim gerim gerildi! Karşı dava açtı! Hadise ile yasak yaşadığı ortaya çıkmıştı
2010-2021 yılları arasında evli kalan Ebru Gündeş ile Reza Zarrab arasında ipler iyiden iyiye gerildi... 2021 yılında resmi olarak boşandıktan sonra, kızları Alara'nın velayeti anne Ebru Gündeş'e verilmişti. Sonrasında Reza Zarrab'ın, Hadise ile yasak aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz aylarda Reza Zarrab'ın Ebru Gündeş'e velayet davası açmasının ardından bu kez Ebru Gündeş karşı dava açtı. İşte haberin detayları...
03.03.2023 11:21 - Son Güncelleme: 03.03.2023 11:21
Ebru Gündeş, yakın dostu Hadise ile eşi Reza Zarrab'ın yasak aşkı ile sarsılmıştı. Geçtiğimiz yılın en çok konuşulan magazin olaylarından biri de hiç kuşkusuz ki Hadise ile Reza Zarrab'ın gizli birlikteliğinin belgelerinin ortalığa saçılması olmuştu.
Hadise'nin, Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la aşk yaşadığı haberi geçen yıl gündeme bomba gibi düşmüştü.
Reza Zarrab'ın Ebru Gündeş'le evliyken Hadise'yle birlikte olduğu, ikilinin Amerika'da tatil yaptıkları iddia edilmişti. Hatta Hadise'nin Reza Zarrab ile WhatsApp konuşmaları ortalığa çıkmıştı.
Reza Zarrab ise geçen yıl 11 yaşındaki kızları Alara'nın velayetinin annesinden alınıp kendisine verilmesi için dava açmıştı.