Taha Duymaz'ın Instagram hesabından paylaşım yapıldı ortalık karıştı "Herkes yaşattığını yaşayacak" Dilan Polat çıldırdı
Deprem sonrası günlerce Hatay'da enkaz altında aranan Taha Duymaz'dan acı haber gelmişti. Taha Duymaz ve kardeşi Melek'in cansız bedenine ulaşılmıştı. Günlerdir bir umut enkazdan sağ çıkmaları beklenen Duymaz kardeşlerin ölüm haberi yürekleri yakmıştı. Taha'nın vefatının ardından ortalık karıştı. Vefat eden Taha Duymaz'ın Instagram hesabından yapılan paylaşım herkesi şaşkınlığa uğratırken en sert tepki Dilan Polat'tan geldi. İşte haberin detayları...
01.03.2023 10:00 - Son Güncelleme: 01.03.2023 10:11
Ablası Semiha Duymaz'ın kardeşlerinin enkaz altında kaldığını duyurmasının ardından CZN Burak'tan, Dilan Polat'a, Ragıp Narin'den Derya Uluğ'a kadar pek çok isim Taha Duymaz için seferber olmuştu.