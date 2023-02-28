İrem Derici yeni sevgilisi Atakan Işıktutan'la Amsterdam sokaklarında aşka geldi! Dudak dudağa paylaştı Demet Akalın devrede: "Resmi koyma..."
İrem Derici yeni sevgilisi Atakan Işıktutan'la Amsterdam sokaklarında aşka geldi! Dudak dudağa paylaştı, Demet Akalın devreye girdi. Aşkları ve sosyal medya apylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiren İrem Derici'nin geçtiğimiz günlerde Survivor'ın yıldızı Atakan Işıktutan ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Ünlü şarkıcı İrem Derici Instagram hesabından sevgilisi ile olan fotoğraflarını peş peşe paylaştı. O karelere yorum gecikmedi.
"RESMİ KOYMA..."
İrem Derici yeni sevgilisi Atakan Işıktutan'la Amsterdam sokaklarında aşka geldi! Dudak dudağa paylaştı, Demet Akalın devrede...
Şarkıcı İrem Derici, özel hayatıyla sık sık adından söz ettiriyor. Ünlü isim, geçtiğimiz haftalarda eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan ile aşk yaşamaya başladı.
ROMANTİK POZLARINI PAYLAŞTI
Işıktutan ile Amsterdam'a giden İrem Derici, romantik anlar yaşadı. Sevgilisiyle Amsterdam'ı karış karış gezerek zaman geçiren Derici, çektirdiği romantik pozları da Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.
Derici'nin aşk dolu paylaşımına Merve Özbey, Nagihan Karadere, Bircan Bali, Demet Akalın ve Deniz Seki'den nazar boncuklu ve kalp emojili yorumlar geldi. Ünlü ismin fotoğrafına takipçileri "Yeni erkek arkadaşın mı?", "Kısa sürmez inşallah", "Aşk kadın" yorumunda bulundu. Bazı takipçileri ise Derici'yi "Ülke yangın yeri depremden ne hale geldi. Bizim ünlülerin storyler!", "Biraz farkındalık biraz saygı" diyerek eleştirdi.