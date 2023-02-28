İrem Derici yeni sevgilisi Atakan Işıktutan'la Amsterdam sokaklarında aşka geldi! Dudak dudağa paylaştı Demet Akalın devrede: "Resmi koyma..."

Derici'nin aşk dolu paylaşımına Merve Özbey, Nagihan Karadere, Bircan Bali, Demet Akalın ve Deniz Seki'den nazar boncuklu ve kalp emojili yorumlar geldi. Ünlü ismin fotoğrafına takipçileri "Yeni erkek arkadaşın mı?", "Kısa sürmez inşallah", "Aşk kadın" yorumunda bulundu. Bazı takipçileri ise Derici'yi "Ülke yangın yeri depremden ne hale geldi. Bizim ünlülerin storyler!", "Biraz farkındalık biraz saygı" diyerek eleştirdi.