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Haberler Magazin İrem Derici yeni sevgilisi Atakan Işıktutan'la Amsterdam sokaklarında aşka geldi! Dudak dudağa paylaştı Demet Akalın devrede: "Resmi koyma..."

İrem Derici yeni sevgilisi Atakan Işıktutan'la Amsterdam sokaklarında aşka geldi! Dudak dudağa paylaştı Demet Akalın devrede: "Resmi koyma..."

İrem Derici yeni sevgilisi Atakan Işıktutan'la Amsterdam sokaklarında aşka geldi! Dudak dudağa paylaştı, Demet Akalın devreye girdi. Aşkları ve sosyal medya apylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiren İrem Derici'nin geçtiğimiz günlerde Survivor'ın yıldızı Atakan Işıktutan ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Ünlü şarkıcı İrem Derici Instagram hesabından sevgilisi ile olan fotoğraflarını peş peşe paylaştı. O karelere yorum gecikmedi.

28.02.2023 09:13 - Son Güncelleme: 28.02.2023 09:58
İrem Derici yeni sevgilisi Atakan Işıktutan’la Amsterdam sokaklarında aşka geldi! Dudak dudağa paylaştı Demet Akalın devrede: Resmi koyma...

"RESMİ KOYMA..."

İrem Derici yeni sevgilisi Atakan Işıktutan'la Amsterdam sokaklarında aşka geldi! Dudak dudağa paylaştı, Demet Akalın devrede...

GALERİ DEVAM EDİYOR
İrem Derici yeni sevgilisi Atakan Işıktutan’la Amsterdam sokaklarında aşka geldi! Dudak dudağa paylaştı Demet Akalın devrede: Resmi koyma...

Şarkıcı İrem Derici, özel hayatıyla sık sık adından söz ettiriyor. Ünlü isim, geçtiğimiz haftalarda eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan ile aşk yaşamaya başladı.

İrem Derici yeni sevgilisi Atakan Işıktutan’la Amsterdam sokaklarında aşka geldi! Dudak dudağa paylaştı Demet Akalın devrede: Resmi koyma...

ROMANTİK POZLARINI PAYLAŞTI

Işıktutan ile Amsterdam'a giden İrem Derici, romantik anlar yaşadı. Sevgilisiyle Amsterdam'ı karış karış gezerek zaman geçiren Derici, çektirdiği romantik pozları da Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.

İrem Derici yeni sevgilisi Atakan Işıktutan’la Amsterdam sokaklarında aşka geldi! Dudak dudağa paylaştı Demet Akalın devrede: Resmi koyma...

Sevgilisiyle sarmaş dolaş pozlarını paylaşan Derici, "Aşırı sürpriz sonlu Amsterdam dump. Nazar boncuğu bırakmadan geçmeyin" notunu düştü.

İrem Derici yeni sevgilisi Atakan Işıktutan’la Amsterdam sokaklarında aşka geldi! Dudak dudağa paylaştı Demet Akalın devrede: Resmi koyma...

Derici'nin aşk dolu paylaşımına Merve Özbey, Nagihan Karadere, Bircan Bali, Demet Akalın ve Deniz Seki'den nazar boncuklu ve kalp emojili yorumlar geldi. Ünlü ismin fotoğrafına takipçileri "Yeni erkek arkadaşın mı?", "Kısa sürmez inşallah", "Aşk kadın" yorumunda bulundu. Bazı takipçileri ise Derici'yi "Ülke yangın yeri depremden ne hale geldi. Bizim ünlülerin storyler!", "Biraz farkındalık biraz saygı" diyerek eleştirdi.

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