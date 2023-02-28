Dilan Çiçek Deniz’in babasından dikkat çeken paylaşım! Afra Saraçoğlu’ndan ayrılan Mert Yazıcıoğlu ile adı aşk dedikodularına karışmıştı...

İkilinin ayrılık nedeni Saraçoğlu'nun partneri Mert Ramazan Demir olarak gösterilmişti. Daha sonra ise Mert Yazıcıoğlu'nun adı eski partneri Hafsanur Sancaktutan ile anılmış ve bu kez ilişkinin bu yakınlaşmadan dolayı bittiği öne sürümüştü.