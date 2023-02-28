Dilan Çiçek Deniz’in babasından dikkat çeken paylaşım! Afra Saraçoğlu'ndan ayrılan Mert Yazıcıoğlu ile adı aşk dedikodularına karışmıştı...
Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu ile 4 yıldır aşk yaşadığı meslektaşı Mert Yazıcıoğlu, geçen aylarda ilişkilerini sonlandırdı. İlişkinin bitme nedeni Mert Ramazan Demir ile Hafsanur Sancaktutan gösterildi. Ancak ikili net bir dille iddiaları yalanladı. Ayrılıklarıyla uzun süre konuşulan ikiliden Yazıcıoğlu şimdi ise evlilik teklifi aldığı İzlandalı yönetmen Thor Saeversson'dan geçen aylarda ayrılan Dilan Çiçek Deniz ile aşk yaşadığı yönündeki haberlerle gündem oldu. Taraflardan henüz herhangi bir açıklama gelmezken Deniz'in babası Orhan Deniz'in yaptığı paylaşımlar dikkat çekti. İşte o paylaşımlar...
Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu, 4 yıldır aşk yaşadığı meslektaşı Mert Yazıcıoğlu'yla ilişkisini sonlandırmıştı.
İkilinin ayrılık nedeni Saraçoğlu'nun partneri Mert Ramazan Demir olarak gösterilmişti. Daha sonra ise Mert Yazıcıoğlu'nun adı eski partneri Hafsanur Sancaktutan ile anılmış ve bu kez ilişkinin bu yakınlaşmadan dolayı bittiği öne sürümüştü.
Ancak Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu, net bir dille iddiaları yalanlamış ve ilişkilerini bitirme nedenlerinin üçüncü şahıslar olmadığını dile getirmişlerdi.
İkili son olarak ise Mert Yazıcıoğlu ile Dilan Çiçek Deniz'in görüntülerinin basına sızmasıyla gündem oldu.
Evlilik teklifi aldığı İzlandalı yönetmen Thor Saeversson'dan geçen aylarda ayrılan Dilan Deniz Çiçek, Mert Yazıcıoğlu ile Gazetemagazin'in haberine göre el ele görüntülendi.