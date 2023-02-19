Taha Duymaz'ın Ece Erken ve Merve Boluğur'a attığı mesajlar ile Tuba Ünsal ve Yasemin Sakallıoğlu anısı yürek sızlattı: "Evimiz yıkılmadan önce..."
TTaha Duymaz'ın Ece Erken ve Merve Boluğur'a attığı mesajlar ile Tuba Ünsal ve Yasemin Sakallıoğlu anısı yürek sızlattı. Taha Duymaz'ın ölmeden önce ünlülere attığı mesajlar bir bir ortaya çıktı. Merve Boluğur, Ala Tokel, Tuba Ünsal, Yasemin Sakallıoğlu Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekerken Ece Erken'den gelen o mesaj görüntüsü yürek sızlattı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremin ardından 19 yaşında hayata veda eden Taha Duymaz'ın hüzünlü öyküsü herkesi derinden etkilerken ünlülerden gelen paylaşımlar da kahrediyor. 12 gün boyunca enkaz altında olup olmadığı merak edilen Taha Duymaz'dan acı haber geldi. Taha Duymaz ve kardeşlerinin cansız bedenine ulaşıldı. Sosyal medyada yokluk içinde çektiği yemek videolarıyla gönülleri fetheden Taha Duymaz'ın ünlü isimlere attığı mesajlar ve onlarla yaşadığı anlılar gündemde. Kimileri pişmanlığını dile getird, kimileri Taha'ya veda etti.
19.02.2023 13:36 - Son Güncelleme: 19.02.2023 13:36
"EVİMİZ YIKILMADAN ÖNCE..."
Taha Duymaz'ın Ece Erken ve Merve Boluğur'a attığı mesajlar ile Tuba Ünsal ve Yasemin Sakallıoğlu anısı yürek sızlattı.
"BAŞIMIZ SAĞ OLSUN..."
Taha Duymaz'ın cesedine ulaşıldı! Arkadaşı Ragıb Narin'den gelen acı haberle sevenleri kahroldu.
Sosyal medyada çektiği yemek videolarıyla tanınan ve Hatay'da yaşayan Taha Duymaz'ın enkaz altında olduğu bilgisi gelmişti.
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