Taha Duymaz’ın arkadaşının söyledikleri yürek yaktı! Dilan Polat enkaz bölgesinde duyduklarını anlattı: Bu konudan çok bahsetmek istemiyorum ama...
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da sosyal medya fenomeni Taha Duymaz enkaz altında kaldı. Fenomenin ablası Semiha Duymaz, gözyaşları içinde çektiği bir videoda "Lütfen yardımcı olun, enkaz altındalar" diyerek adres bilgisini yayınladı. Dilan Polat, CZN Burak ve Derya Uluğ genç fenomenin enkazında kaldığı binayı paylaşarak bilgi verdi. Bölgeye giden Dilan Polat, enkaz alanında şahit olduğu bir olayı takipçileriyle paylaştı. Taha Duymaz'ın bir arkadaşıyla tanıştığını dile getiren Polat, "Bu konudan çok bahsetmek istemiyorum" diyerek anlattığı olayla yürek sızlattı.
13.02.2023 18:31 - Son Güncelleme: 13.02.2023 18:39
Türkiye, yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. Yayınladığı yemek videolarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın da ailesiyle birlikte enkaz altında kaldığı öğrenildi.
GÖZYAŞLARI İÇİNDE SESLENDİ
Duymaz gözyaşları içinde çektiği bir videoyu Instagram sayfasında yayınlayarak açık adres verdi. Genç kadın, şunları söyledi: "Arkadaşlar ben Taha Duymaz'ın ablasıyım.