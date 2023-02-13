Vav TV İzle
Haberler Magazin Taha Duymaz’ın arkadaşının söyledikleri yürek yaktı! Dilan Polat enkaz bölgesinde duyduklarını anlattı: Bu konudan çok bahsetmek istemiyorum ama...

Taha Duymaz’ın arkadaşının söyledikleri yürek yaktı! Dilan Polat enkaz bölgesinde duyduklarını anlattı: Bu konudan çok bahsetmek istemiyorum ama...

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da sosyal medya fenomeni Taha Duymaz enkaz altında kaldı. Fenomenin ablası Semiha Duymaz, gözyaşları içinde çektiği bir videoda "Lütfen yardımcı olun, enkaz altındalar" diyerek adres bilgisini yayınladı. Dilan Polat, CZN Burak ve Derya Uluğ genç fenomenin enkazında kaldığı binayı paylaşarak bilgi verdi. Bölgeye giden Dilan Polat, enkaz alanında şahit olduğu bir olayı takipçileriyle paylaştı. Taha Duymaz'ın bir arkadaşıyla tanıştığını dile getiren Polat, "Bu konudan çok bahsetmek istemiyorum" diyerek anlattığı olayla yürek sızlattı.

takvim.com.tr
13.02.2023 18:31 - Son Güncelleme: 13.02.2023 18:39
Taha Duymaz’ın arkadaşının söyledikleri yürek yaktı! Dilan Polat enkaz bölgesinde duyduklarını anlattı: Bu konudan çok bahsetmek istemiyorum ama...

Türkiye, yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. Yayınladığı yemek videolarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın da ailesiyle birlikte enkaz altında kaldığı öğrenildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Taha Duymaz’ın arkadaşının söyledikleri yürek yaktı! Dilan Polat enkaz bölgesinde duyduklarını anlattı: Bu konudan çok bahsetmek istemiyorum ama...

Fenomenin kardeşi, sosyal medya hesabından yaptığı yardım çağrısında "Lütfen yardımcı olun, enkaz altındalar" diyerek adres bilgilerini paylaştı.

Taha Duymaz’ın arkadaşının söyledikleri yürek yaktı! Dilan Polat enkaz bölgesinde duyduklarını anlattı: Bu konudan çok bahsetmek istemiyorum ama...

GÖZYAŞLARI İÇİNDE SESLENDİ
Duymaz gözyaşları içinde çektiği bir videoyu Instagram sayfasında yayınlayarak açık adres verdi. Genç kadın, şunları söyledi: "Arkadaşlar ben Taha Duymaz'ın ablasıyım.

Taha Duymaz’ın arkadaşının söyledikleri yürek yaktı! Dilan Polat enkaz bölgesinde duyduklarını anlattı: Bu konudan çok bahsetmek istemiyorum ama...

Sabahtan beri hiçbirine ulaşamıyoruz. Melek, Taha, Umut, halam, eniştem... Onların evlerinde kalmışlardı dün gece. Paylaşımlardan da görmüşsünüzdür. Şu an orada hiç kimse yok. Göçük altında kalmışlar.

Taha Duymaz’ın arkadaşının söyledikleri yürek yaktı! Dilan Polat enkaz bölgesinde duyduklarını anlattı: Bu konudan çok bahsetmek istemiyorum ama...

Betonsan, Ak Evler, Bedi Sabuncu İlköğretim Okulu'nun hemen karşısı... Lütfen yardım edin. Tam adres bilmiyorum, bilmediği için de tarif edemiyorum. Ne olur yardım edin"

SON DAKİKA