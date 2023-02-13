7,7’lik depremin ardından bölgeye koşan Hazal Çağlar daha fazla dayanamayıp isyan etti: Biraz insan olun! Gönül Dağı’nın Asuman’ı...
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki deprem 10 ili vurdu. Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adıyaman'da büyük hasara neden olan depremde ölü sayısı 31 bini geçti. Asrın felaketinin ardından tüm Türkiye tek yürek olurken bölgeye koşan Hazal Çağlar, sosyal medyada gördükleri karşısında çileden çıktı. Gönül Dağı dizisindeki Asuman karakteriyle tanınan oyuncu, yaptığı bir paylaşımla isyan etti. İşte detaylar...
13.02.2023 20:06 - Son Güncelleme: 13.02.2023 20:06
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki yıkıcı depremin ardından Türk milleti, tek yürek oldu.
Asrın felaketinin ardından tüm Türkiye tek yürek olurken bölgeye koşan Hazal Çağlar, sosyal medyada gördükleri karşısında çileden çıktı.
Gönül Dağı dizisindeki Asuman karakteriyle tanınan oyuncu, sosyal medyada günlük rutine dair yapılan paylaşımlara kayıtsız kalamadı.