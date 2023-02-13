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Haberler Magazin 7,7’lik depremin ardından bölgeye koşan Hazal Çağlar daha fazla dayanamayıp isyan etti: Biraz insan olun! Gönül Dağı’nın Asuman’ı...

7,7’lik depremin ardından bölgeye koşan Hazal Çağlar daha fazla dayanamayıp isyan etti: Biraz insan olun! Gönül Dağı’nın Asuman’ı...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki deprem 10 ili vurdu. Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adıyaman'da büyük hasara neden olan depremde ölü sayısı 31 bini geçti. Asrın felaketinin ardından tüm Türkiye tek yürek olurken bölgeye koşan Hazal Çağlar, sosyal medyada gördükleri karşısında çileden çıktı. Gönül Dağı dizisindeki Asuman karakteriyle tanınan oyuncu, yaptığı bir paylaşımla isyan etti. İşte detaylar...

takvim.com.tr
13.02.2023 20:06 - Son Güncelleme: 13.02.2023 20:06
7,7’lik depremin ardından bölgeye koşan Hazal Çağlar daha fazla dayanamayıp isyan etti: Biraz insan olun! Gönül Dağı’nın Asuman’ı...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki yıkıcı depremin ardından Türk milleti, tek yürek oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
7,7’lik depremin ardından bölgeye koşan Hazal Çağlar daha fazla dayanamayıp isyan etti: Biraz insan olun! Gönül Dağı’nın Asuman’ı...

Arama kurtarma çalışmaları devam ederken Gaziantep, Hatay, Malatya, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adıyaman'da büyük hasara neden olan depremde ölü sayısı 31 bini geçti.

7,7’lik depremin ardından bölgeye koşan Hazal Çağlar daha fazla dayanamayıp isyan etti: Biraz insan olun! Gönül Dağı’nın Asuman’ı...

Asrın felaketinin ardından tüm Türkiye tek yürek olurken bölgeye koşan Hazal Çağlar, sosyal medyada gördükleri karşısında çileden çıktı.

7,7’lik depremin ardından bölgeye koşan Hazal Çağlar daha fazla dayanamayıp isyan etti: Biraz insan olun! Gönül Dağı’nın Asuman’ı...

Gönül Dağı dizisindeki Asuman karakteriyle tanınan oyuncu, sosyal medyada günlük rutine dair yapılan paylaşımlara kayıtsız kalamadı.

7,7’lik depremin ardından bölgeye koşan Hazal Çağlar daha fazla dayanamayıp isyan etti: Biraz insan olun! Gönül Dağı’nın Asuman’ı...

Gördükleri karşısında sinirlenen Çağlar, yaptığı paylaşımla sitem etti.

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